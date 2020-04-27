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Даша Астафьева засветила обнаженное тело на архивных фото: 18+

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Даша Астафьева в эротической съемке
Даша Астафьева в эротической съемке / Instagram / @da_astafieva

Знаменитая украинская певица и блогерша Даша Астафьева не прекращает удивлять своих поклонников. Артистка похвасталась снимками, на которых предстала полностью обнаженной.

Эротические фотографии она опубликовала на инстаграм-странице, чем взбудоражила сеть. Перед камерой Даша Астафьева появилась топлес или совсем голой, прикрывая интимные места фатином.

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Известно, что провокационные кадры сделала фэшн-фотограф Соня Плакидюк, которая неоднократно работала с артисткой. Импровизированную фотосессию знаменитые украинки устроила в одном из элитных отелей Львова.

Есть женщины, для которых обнаженное тело – единственная загадка. Они всегда будут осуждать и негодовать. Говорю, и снимаю шелковое белье,
– написала игриво Даша Астафьева.

В одном из эротических сообщений певица призналась, за что ценит сотрудничество с Соней Плакидюк.

"Роскошь, которая проявляется в каждом взгляде, а каждая встреча – на миллион. Я всегда говорю, что фотосессии с гениями бесценны! Важно, кто на тебя смотрит и как тебя видят. Человек может посмотреть на тебя через самую дорогую линзу в мире, но в нем будет червячок внутри, который всегда все прекрасное преломляет. А могут быть случайные, неудержимые кадры, продолжительностью семнадцать минут, которые навсегда. И бесценны", – поделилась Даша Астафьева.

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Дария Астафьева
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