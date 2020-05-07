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Даша Астафьева засветила обнаженную грудь на архивных фото: 18+

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Даша Астафьева
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева уже давно доказала, что является одной из самых откровенных женщин отечественного шоу-бизнеса. Она не стесняется делиться пикантными кадрами, на которых щеголяет обнаженными интимными частями тела.

Дерзкие эксперименты Даши Астафьевой и результаты ее эротических съемок с нетерпением ждет целая армия поклонников. Однако есть и те, кому такие фотографии не нравятся, которые считают их по-настоящему вульгарными. На инстаграм-странице фотографа Сони Плакидюк появилась очередная серия жарких фото, где позирует Даша. Есть пользователи Сети, которые выражали свои восхищения, а есть и те, что раскритиковали такое сообщение.

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Фотографии были сделаны во время совместной поездки знаменитостей во Львов. Тогда Даша, не стесняясь, позировала обнаженной на балконе одного из отелей. Однако даже через несколько месяцев Соня делится фотографиями, где изображена ее подруга в очень откровенных образах.

На очередных соблазнительных кадрах Астафьева позирует, прогнув спину на кресле. Она одета в черные трусики, а грудь полностью обнажена. Звезда просматривает фотографии в телефоне в то время, как Соня фотографирует.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sonia Plakidyuk (@moi_sofism)

В комментариях мнения подписчиков разделились. Одни выражают восхищение, пишут, что фото чрезвычайно эстетично и привлекательно, а Соня – настоящий профессионал своего дела. А есть и те пользователи, которые отмечают, что в последнее время в профиле Плакидюк слишком много фотографий Даши.

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Дария Астафьева Эротика
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