Даша Астафьева засветила упругие ягодицы в сексуальном наряде: фото

Певица Даша Астафьева в очередной раз доказала, что является секс-символом украинского шоу-бизнеса. Артистка опубликовала черно-белые фото, на которых засветила свои обнаженные ягодицы.

Эротические кадры артистка опубликовала на инстаграм-странице. Даша Астафьева охотно позировала на фоне балконной двери, надев сексуальное боди в полоску. Наряд был скроен как бикини, поэтому все поклонники могли увидеть на фото упругие и обнаженные ягодицы звезды.

Смотрите также: 3 украинские звезды, которые любят обнажаться перед камерой: фото 18+

Известно, что фото Даша Астафьева сделала во время поездки во Львов. Артистка выбрала один из самых роскошных отелей города, где устроила эротическую съемку. Автором фотографий выступила известная фотограф и фэшн-эксперт "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк.

А уже в заметке Даша Астафьева поделилась размышлениями насчет поисков мужа. И хотя артистка счастлива в отношениях с бизнесменом Артемом Кимом, с поклонниками она откровенно поделилась своими мыслями о влиянии детства на выбор любимого.

"Женщины, обделенные вниманием отца, навсегда остаются существом с перебитым позвоночником. Одинокими внутри. Бегут по бесконечной дороге в поисках папы в каждом новом мужчине. В каждом, кто улыбнется ее злому миру. Счастье – решить это при жизни отца", – рассказала Даша Астафьева.