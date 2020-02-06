Даша Квиткова рассказала о совместной жизни с Никитой Добрыниным

Телеведущий Никита Добрынин недавно сделал предложение своей девушке Даше Квитковой. Влюбленные уже больше года строят отношения и живут вместе. Даша решила рассказать о преимуществе совместного проживания до свадьбы.

Предложение руки и сердца Никита Добрынин сделал своей избраннице на острове Бали. После этого события девушка решила рассказать на своей инстаграм странице о пользе сожительства до официального брака.

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Блогер отметила, что только высказывает свое мнение. Ей хочется, чтобы молодые девушки смотрели на жизнь реально, а не ожидали, что все будет идеально.

По словам Даши, недоразумения и конфликты в паре бывают из-за того, что мужчины и женщины по-разному воспринимают совместное проживание. После предложения парня съехаться не надо ждать точную дату свадьбы. Однако, конечно, можно поговорить с ним относительно бракосочетания, узнать его мнение.

Очень важно понимать и уметь правильно соотносить собственные ожидания с тем, чего хочет ваш партнер: возможно, он вообще не видит смысла в браке? И, если да, то после пяти лет ожидания "того дня" обвинять в сложившейся ситуации, стоит только себя и только в том, что вовремя не узнали о его взглядах,

– рассказывает Даша.

Даша отметила, что совместное проживание до свадьбы просто необходимо.

В каких условиях вы сможете узнать о том, что прорыв трубы приводит вашего избранника в дикую истерику и обездвиживает на несколько часов? Готовы ли вы к тому, что вам придется самой затягивать хомут на змеевике и вычерпывать ведрами воду, пока любимый, шатаясь из стороны в сторону, обнимает колени?

– говорит девушка.

Блогер считает, что сожительство – это бесценный опыт, который позволяет увидеть человека настоящим. Однако совместное проживание не всегда предполагает скорый брак и об этом нужно помнить.

Говорят, что путешествия позволяют увидеть человека в сложных жизненных ситуациях и являются настоящим испытанием для влюбленной пары. Однако Даша считает, что совместный отдых является лишь маленькой частью представления о том, смогут ли люди ужиться вместе. Не всегда жизнь будет такой радостной, как во время путешествий. Рано или поздно вернется повседневная реальность.

В конце концов, нам захочется просто снять маску и быть дома настоящими,

– отметила Квиткова.

Девушка призывает поступать так, как хочется и как подсказывает ваше сердце, а не какая-то "инста чика".

Хотите жить вместе – живите. Не хотите – не живите. (И в том, и в другом нет ничего плохого),

– пишет Даша.