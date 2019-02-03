Децл предсказал, что умрет в 35 лет

Умерший 35-летний российский рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) несколько лет назад рассказывал журналистам, что хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет. Все ради того, чтобы полностью изменить сценарий своей жизни.

Децл также говорил о своем интересе к жизни и стремлении прожить как можно дольше. Такими мыслями рэпер делился в 2015 году в интервью российскому изданию "Галерея Чижова".

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Децл умер в ночь на 3 февраля после выступления на частной вечеринке бизнесмена в Ижевске. Предварительная причина смерти рэпера – остановка сердца. Децл зашел в гримерку после выступления, у него начали болеть кисти рук, а затем у музыканта произошел сердечный приступ.

"Я считаю, что полезно изучать разные языки. Например, убить на это свое время будет достаточно интересно и важно. Мир многогранен. Столько всего интересного происходит, что жизни на все не хватит. Поэтому я собираюсь прожить минимум 450 лет", – рассказывал Децл 3 года назад.

Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет – надо подумать над этой темой,

– добавил исполнитель.

После известия о смерти Децла в сети появилось видео с его последнего выступления.

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Смотрите видео с последнего концерта Децла:

Что известно о Децла?

Российский рэп-исполнитель, настоящее имя которого – Кирилл Толмацкий. Родился 22 июля 1983 года в Москве. Бывший участник рэп-объединения "Bad B. Альянс." Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты" (2000 года) входит в наиболее продаваемые альбомы в России с тиражом более миллиона экземпляров.



У Децла остались жена Юлия и 13-летний сын Антоний.