Деми Роуз подчеркнула пышную грудь крохотным купальником: фото
24-летняя британка Деми Роуз быстро стала звездой социальных сетей благодаря своим провокационным фото в откровенной одежде, акцентируя внимание на своих пышных формах. Так, за девушкой в Instagram следят более 8 миллионов пользователей.
Новые снимки Деми традиционно опубликовала на своей странице в Instgram.
Читайте также: Самый горячий ремикс лета: Дженнифер Лопес снялась в зажигательном видеоклипе Medicine
Девушка отправилась на роскошный отдых на Балеарские острова (Испания), откуда показывает свои соблазнительные снимки в крошечном бикини.
Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby
Девушка позирует на яхте в купальнике персикового цвета с силиконовыми шлейками и вставками, однако наряд выглядит едва заметным.
Фотография в течение первых дней набрала 628 тысяч предпочтений от поклонников и горячие комплименты в комментариях.
"Ты самая соблазнительная женщина в мире, которую я когда-либо видел", "Роскошная", – пишут пользователи в сети.
Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby
Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby
Кто такая Деми Роуз?
Британская модель, которая прославилась благодаря нестандартной пышной фигуре. Девушка сумела покорить не только модельный мир, но и интернет-пространство. Снимки Деми за считанные минуты набирают тысячи лайков в Іnstagram.