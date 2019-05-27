Деми Роуз подчеркнула пышную грудь крохотным купальником: фото

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Деми Роуз
Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

24-летняя британка Деми Роуз быстро стала звездой социальных сетей благодаря своим провокационным фото в откровенной одежде, акцентируя внимание на своих пышных формах. Так, за девушкой в Instagram следят более 8 миллионов пользователей.

Новые снимки Деми традиционно опубликовала на своей странице в Instgram.

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Девушка отправилась на роскошный отдых на Балеарские острова (Испания), откуда показывает свои соблазнительные снимки в крошечном бикини.

Демі Роуз
Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

Девушка позирует на яхте в купальнике персикового цвета с силиконовыми шлейками и вставками, однако наряд выглядит едва заметным.

Фотография в течение первых дней набрала 628 тысяч предпочтений от поклонников и горячие комплименты в комментариях.

"Ты самая соблазнительная женщина в мире, которую я когда-либо видел", "Роскошная", – пишут пользователи в сети.

Демі Роуз
Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

Демі Роуз
Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

Кто такая Деми Роуз?
Британская модель, которая прославилась благодаря нестандартной пышной фигуре. Девушка сумела покорить не только модельный мир, но и интернет-пространство. Снимки Деми за считанные минуты набирают тысячи лайков в Іnstagram.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мода Эротика
Источник: LifeStyle 24
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