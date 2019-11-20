Деми Роуз поразила сексуальным образом в красном платье: фото

24-летняя британка Деми Роуз покорила социальные сети своими эпатажными и откровенными фото, на которых девушка откровенно демонстрирует пышную фигуру. Новый выход модели в очередной раз поразил поклонников.

Новое горячее фото Деми Роуз опубликовала на своей странице в инстаграме.

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На фотографии британка позирует, сидя на лестнице, в total red образе. Звезда, по которой в сети следят более 10 миллионов пользователей, надела красное мини-платье с очень глубоким декольте из коллекции дизайнера Филиппа Пляйна.

"Леди в красном", – лаконично подписала снимок Деми.

Пляйн также разместил ее фото в своем микроблоге, где отметил, что обувь и сумка на модели также из его коллекции. Дизайнер поблагодарил Роуз за встречу.

Добавим, что стоимость такого блестящего платья на официальном сайте превышает три тысячи евро, за такую ​​же цену продается и клатч. Лаковые туфли также стоят около тысячи евро. Поэтому образ молодой британки далеко не из дешевых.



Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby