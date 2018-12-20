День Анны: приметы и история праздника

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День Анны 2018 - 22 декабря 2018 праздник Святой Анны
День Анны 2018 в Украине / diocesisciudadreal.es

День Анны в Украине отмечают 22 декабря. По церковному календарю, в этот день произошло зачатие Богородицы святой Анной. Какие приметы и традиции связаны с праздником – читайте дальше.

День Анны: история праздника

Согласно преданию, Анна была набожной и милосердной к бедным. Но у нее с мужем Иоакимом не было детей, а бесплодие в те времена считалось позором. Супруги настойчиво молили Бога о потомстве. И вот однажды Анне явился ангел, который принес радостную весть – ее молитва услышана.

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Анна сразу отправилась в Иерусалим, чтобы поблагодарить Бога. Там она встретилась со своим мужем, который также имел весть от Божьего ангела.

Праздник Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы издавна особенно почитается беременными женщинами. Они надеются на заступничество Девы Марии и ее родителей Анны и Иоакима.

Приметы на День Анны

Ночь на День святой Анны является самой длинной в году. На этот праздник приходится зимнее солнцестояние, после чего оно "возвращает на лето, а зима на мороз". Украинцы издавна наблюдали за приметами на Анну, чтобы определить, какой будет погода на Новый год и в целом зима.

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Существуют такие приметы, связанные с Днем Анны:

После Анны солнце поворачивает на лето, а зима – на мороз.

Ясное солнце – на Новый год будет сильный мороз, если ясно, на деревьях иней – под Новый год будет оттепель.

Какая Анна до полудня, такова зима до конца декабря.

Какая Анна к ночке, такая зима до весны.

Когда иней покрывает деревья – это предвестник хорошего урожая.

Когда идет дождь – вся весна будет дождливой.

Тихий и безветренный день – на урожай фруктов.

Если на зимнюю Анну снег лежит вплотную к забору, то будет неурожайным лето.

Теги: LifeStyle Новости Украины Религия Красота Новости культуры Традиции
Источник: 24 Канал
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