День бармена: интересные факты о профессии и праздновании

6 февраля отмечают Международный день бармена. Этот день – прекрасный повод забежать сегодня вечером в бар. Особенно, если сегодня понедельник, или у тебя просто тяжелый день.

"Человек за барной стойкой" – так дословно переводится "бармен" с английского языка. Бармен – это не специальность, поставленная на поток в учебных заведениях – это тонкое искусство, которому в полном объеме нигде не учат. Здесь важно все – опыт, интуиция, мастерство, манеры и умение быть тонким психологом.

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В отличие от других профессий, в свой день бармены не отдыхают. Часто в барах и клубах в этот день устраивают тематические вечеринки, дегустации, где сами бармены и соревнуются.

Самый популярный миф о барменах – они все употребляют алкоголь. Но это далеко не так. Многие представители этой профессии не употребляют алкоголь вообще, хотя это не мешает им готовить выпивку для других.

Чаевые для бармена оставлять, кстати, не принято во многих странах. Считается, что отблагодарить их лучше той же выпивкой.

И главное – бармены обслуживают не клиентов, а гостей. Человек не просто так приходит в бар. Особенно, без компании. В таком случае бармены становятся еще и психологами. У них даже есть правило – никогда не говорить с гостями о политике и религии.

Поздравляем всех барменов с праздником! Потребляйте алкоголь культурно!