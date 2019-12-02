День борьбы за отмену рабства: топ-5 фильмов о борьбе за жизнь и свободу

Международный день борьбы за отмену рабства, согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН, отмечается ежегодно 2 декабря. В этот день 1949 году была принята Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами. Редакция LifeStyle 24 предлагает пересмотреть пятерку фильмов, в которых говорится об истории борьбы разных людей за свободу против работорговли.

Топ-5 фильмов о борьбе с рабством

Амистад (1997 год)

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В американском фильме 1997 года режиссёра Стивена Спилберга рассказывается о группе рабов в 1839 году, которых захватили в Африке и направили на судне "Амистад" в США. За бунт на корабле африканцев арестовали и начали судебный процесс, целью которого стало решение судьбы мятежных рабов. Лента получила четыре номинации на премию Оскар.

Фильм "Амистад": смотрите трейлер

Прислуга (2011 год)

В драме американского режиссера Тейта Тейлора говорится о молодой девушке, которая пишет книгу о жизни афроамериканцев, и становится первой, кто начал бороться за большие изменения: справедливости и равноправия для всех.

Фильм "Прислуга": смотрите трейлер

12 лет рабства (2013 год)

В основу сюжета положена история реального человека – Соломона Нортапа. Он – образованный, молодой, талантливый. Парню предложили выгодную работу в Вашингтоне. Однако с ним случилась страшная несправедливость: его похитили и продали в рабство. В течение 12 лет Соломон переходит от одного рабовладельца к другому, во время этого он столкнулся с настоящей человеческой жестокостью. Режиссером фильма стал Стив Маккуин.

Фильм "12 лет рабства": смотрите трейлер

Сельма (2015)

В американском историческом фильме режиссера Ави Дюверна рассказывается о борьбе Мартина Лютера Кинга за гражданские права чернокожих в США, в частности за право голоса на выборах. Фильм основан на событиях марша 1965 года в Сельме и Монтгомери.

Фильм "Сельма": смотрите трейлер

Я – рабыня (2010 год)

В ленте режиссера Габриэля Рэнджа речь идет о 12-летней девочке Малии, которую представители арабского ополчения похитили из родного села в Судане и продали в рабство жестокой женщине, которая бьет девочку за прикосновение к ее родной дочери. Через шесть лет рабыню отправляют в Лондон, где у нее отобрали паспорт и угрожают убить отца, если она попытается обратиться к властям. Но Малия встречает человека, который дает ей надежду на спасение.

Фильм "Я – рабыня": смотрите трейлер

История отмены рабства в США

Система рабовладения и использования труда рабов сформировалась в британских американских колониях еще в начале XVII века. Кроме темнокожих людей, которых превращали в рабов, были также и "белые люди" – ирландцы, которые стали пленниками в ходе покорения Ирландии в 1649-1651 годах англичанами.

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Кроме того, были люди, имевшие статус "проданных в услужение". Они продавали свободу за право переехать в колонии и отрабатывали свои права. После закона Линкольна об отмене рабства, 1 января 1863 года он выпустил Декларацию независимости, в которой призвал союзную армию освобождать всех рабов, находившихся в собственности.

Справка: в 1860 году среди 12-миллионного населения (15 американских штатов, в которых разрешалось рабство) – 4 миллиона были рабами.



День отмены рабства в США

Однако до конца гражданской войны в США (война между северными штатами США и 11 рабовладельческими штатами Юга) в 1861-1865 годах закон не приносил кардинальных изменений в рабовладении. Только в январе 1865 года после победы Севера была принята тринадцатая поправка к Конституции США, которая отменила рабство на всей территории государства.