День Святых апостолов Петра и Павла отмечают 12 июля. В 2020 году праздник приходится на воскресенье. Какими традициями чествуют праздник и что в этот день может спрогнозировать погода – читайте далее в нашем материале.

Праздник Петра и Павла знаменует начало жатвы и курс на осень. Этот день означает не только окончание нескольконедельного поста, но является отличной возможностью отдохнуть пастухам. Если праздник приходится на среду, то, по верованиям гуцулов, стоит ожидать хорошего года.

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Что известно о Петре и Павле

Апостол Петр при рождении получил имя Симон, был сыном рыбака Ионы из Вифсаиды Галилейской и братом апостола Андрея Первозванного, который и привел его к Христу. Святой Петр был женат и имел дом в Капернауме. Он всегда выражал свою преданность Господу, за что был удостоен особым приближением к Господу, апостолу Иакову и Иоанну Богослову.

Апостол Павел не был учеником Христа во время его земной жизни. Павел, который при рождении получил имя Савл, был гонителем христиан. Родился он в Малой Азии, получил образование в Иерусалиме и готовился к должности раввина. Позже получил власть официально преследовать христиан в Дамаске.

Во время путешествия на будущего апостола Павла пролился свет, от которого он слепым упал на землю. Он услышал голос Иисуса: "Савл, почему ты меня гонишь?" и приказал ему идти в Дамаск. Ослепшего Савла привели в Дамаск, научили вере и на третий день он был крещен. В момент погружения в воду он прозрел. После этого он стал ревностным проповедником Христа.

Религиозные корни

Православная церковь дала святым Петру и Павлу звание первоверховных. Искренняя и сильная вера в Бога привела рыбака из Вифсаида и выходца из Тарса в христианство.

Апостолы Петр и Павел

Петр, чье имя с древнегреческого означает "скала", был несокрушимым в своих убеждениях. Ученик Христа видел Преображение, первым во время пути Иисуса на Голгофу признал, что тот является Сыном Божьим, а во время ареста Спасителя осмелился выхватить меч и отсечь ухо одному из слуг первосвященника. Но трижды, когда люди спрашивали, с кем он пришел к дому патриарха, Петр отрекался и не хотел признавать, что с Христом. Однако грех этот апостолу простили, а впоследствии он возглавил первую христианскую общину.

Веру в Иисуса по миру распространял и Павел, который до встречи со Спасителем устраивал христианам гонения. Его слово слышали иудеи и язычники, рабы и свободные, населявшие Палестину, Малую Азию, Средиземноморские острова.

К Господу двое проповедников отошли в один день: Петра распяли верх ногами, а Павлу отрубили голову. Такое наказание они понесли за то, что ревностно служили Всевышнему. Поэтому, наверное, люди с особым почтением вспоминают учеников Христовых. Не только молятся им, прося заступничества. Во многих селах до сих пор к этому празднику белят дома, украшают рушниками стены, убирают во дворах, а на само 12 июля караулят солнце, высматривают во сне любимого и заплетают косы березкам.

Традиции на праздник Петра Павла в Украине

Как мы уже упоминали, день обоих апостолов, который приходится на экватор лета, является сплавом христианского вероучения и народных традиций. Например, счастливчиком считали того, кому удалось увидеть, как всеми красками играет на рассвете солнце. После такого начала дня, в основном девушки, завивали березку.

К дереву, которое почитают и на Троицу, шли с песнями, брали три ветви и заплетали в косу, которую завивали либо красной лентой, либо прочной травой. Через три дня девушки приходили, чтобы увидеть, что предвещает им плетение. Если оно не распустилось, то желание, которое они загадали накануне, сбудется.

Какие традиции существуют на праздник Петра и Павла

Однако это не единственное гадание, по которому свою судьбу могли предсказывать девушки. Они еще и хотели знать, каким будет их будущий муж. Для этого не ленились собрать 12 трав с 12 полей, положить их под подушку и сказать: "Двенадцать трав с разных полей, двенадцать юношей! Кто суженый-ряженый, мне покажись и на меня посмотри!".

Если же в этот день пара хотела устроить свадьбу, то это им делать не советовали, считали плохим знаком.

Что касается любителей поработать, то в поле им тоже не стоило выходить. Говорят, что именно 12 июля колосья набирают свою силу и наполняются, поэтому потревожить их было равноценным лишить себя щедрого урожая пшеницы, ячменя, овса...

Однако хозяйки, которым в этот день все же хотелось за что-то взяться, могли группой "заполаскивать подойники", то есть кормить коров травами с желтым цветом, мол, чтобы таким было и молоко. Этот обряд, в основном, прижился на Востоке страны.

Зато на Бойковщине в этот день, так сказать, барствовали пастухи. Чтобы поесть молочного, они строили "петривник" – небольшую землянку или ограду, которую украшали зеленью, и там же раскладывали еду. Среди блюд была и мандрыка (кулинарное изделие из сыра и теста), которая должна была уберечь тех, кто пас овец и коров в долинах, от лихорадки.

Считают, что когда Петр и Павел путешествовали, то брали с собой эту лепешку из пшеничного теста. По легенде, одну из таких у них украла кукушка, однако ею и подавилась. Поэтому редко слышим звонкое "ку!" после праздника обоих апостолов.

Приметы на Петра и Павла

– Если кукушка будет ковать после 12 июля, то напророчит позднюю зиму.

– Если замолкает еще за неделю до Петра и Павла, то снега и морозов следует ожидать уже осенью.

– Если на Петра один дождь – урожай неплохой, два – хороший, а три – богатый.

– Дождь на Петра и Павла – уродится рожь.

– Петровки холодные – год голодный.

– Если на Петров день – жара, то на Рождество – мороз.

– По Петру и по теплу.

– На Петра – вода теплая.

– Петровка проходит – половины лета нет.