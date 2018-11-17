День рождения Микки Мауса: блогер Кьяра Ферраньи примерила образ главного героя Disney

В воскресенье, 18 ноября, главный символ компании Disney празднует 90-летие. Легендарный мультгерой был создан Уолтом Диснеем в 1928 году, и стал одним из самых популярных образов в мире. Кроме того, с 1980 года благотворительный фонд Make-A-Wish и Disney запустили кампанию под названием "Поделиться своими ушками" (оригинальное название на английском "Share Your Ears").

Кампания заключается в том, чтобы до 17 ноября 2018 года желающие сфотографировались с "ушками Микки Мауса" или любыми другими творческими "ушами" и опубликовали снимок в Facebook, Instagram или Twitter. Снимки должен сопровождать хэштег #ShareYourEars. Таким образом, за каждую публикацию Disney жертвует 5 долларов в благотворительный фонд Make-A-Wish, который помогает осуществить заветные желания смертельно больных детей.

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Популярная итальянская блогер Кьяра Ферраньи тоже поддержала инициативу и опубликовала новый снимок из парижского Диснейленда.

Звезда позирует в "ушках Микки Мауса" и в ярком красном платье с ворсом. В Instagram-сторис Кьяра также станцевала с Микки Маусом и к видео добавила хэштег #ShareYourEars.



Кьяра Ферраньи / Instagram @chiaraferragni



Кьяра Ферраньи / Instagram @chiaraferragni





Кьяра Ферраньи / Instagram @chiaraferragni



Кьяра Ферраньи / Instagram @chiaraferragni



Кьяра Ферраньи / Instagram @chiaraferragni

Смотрите рекламную кампанию #ShareYourEars: