День рождения на карантине: Хлои Кардашян не пригласила сестер на празднование дочери

Вчера, 12 апреля, свой второй день рождения отметила дочь звезды Хлои Кардашян. Для маленькой Тру родители устроили роскошный праздник, который девочка провела без звездных гостей и популярного телесемейства. Причиной стала вспышка коронавируса.

Звездная семья Кардашян обожает грандиозные мероприятия в честь именинников. Если самая молодая миллиардерша Кайли для дочери Сторми создала личную вселенную StormiWorld, на который потратила более 100 тысяч долларов, то Хлои ограничилась скромным торжеством дома.

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Вместе с отцом двухлетней Тру баскетболистом Тристаном Томпсоном знаменитая мамочка организовала настоящий детский рай с множеством шариков, десятками подарков и несколькими яркими тортами со свечами. Однако в день рождения девочке пришлось ограничиться компанией звездных родителей, ведь из-за вспышки распространения коронавируса они не стали приглашать в свой дом даже родных.

"С днем рождения, моя сладкая Тру! С тобой связаны все незабываемые воспоминания прошлых лет, магические моменты настоящего и счастливое будущее. Ты весь мой мир! Ты делаешь мою жизнь полноценной, и я не дождусь, чтобы увидеть, что ждет нас дальше. Навеки с тобой", – умилила поздравлением Хлои Кардашян.

Зато тетя Ким Кардашян и бабушка Крис Дженнер выразили поздравления для малышей на страницах своего инстаграма. Они поделились сериями архивных кадров, на которых появились вместе с маленькой племянницей и внучкой Тру и вспомнили самые яркие моменты ее жизни.

Стоит отметить, что ради дня рождения дочери Хлои объединилась с экс-бойфрендом Тристаном. Пара со скандалом разорвала отношения после измены мужа с подругой звезды в феврале прошлого года. С тех пор пресса неоднократно говорила про стремление баскетболиста восстановить роман с Хлои, однако, судя по всему, забыть старые обиды она готова лишь ради счастья общей дочери.