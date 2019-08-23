День рождения Сергея Жадана: книги, стихи и песни, за которые мы любим писателя

Известный украинский писатель Сергей Жадан 23 августа, празднует свой день рождения – сегодня ему исполняется 45 лет. LifeStyle 24 предлагает вспомнить то, за что мы любим писателя – об истинных и жестоких романах, о стихах, которые откладываются в памяти, о другом Харькове, который мы открыли для себя и полюбили, о музыке, которая звучит из наших наушников.

За свою жизнь Сергей Жадан написал 5 романов, 10 поэтических сборников, десятки рассказов и эссе, песен, создавал мультимедийные проекты. Тексты Жадана переводят на немецкий, английский, шведский, итальянский, венгерский, польский, сербский, хорватский, чешский и другие языкы.

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Жадана наградили десятками национальных и международных литературных премий, его произведения уже изучают в украинских школах и университетах. Трудно, наверное, найти человека, который ни разу не читал его стихов, романов не слышала песен группы "Жадан и Собаки".

Тест: Харьков или Старобельск: что вы знаете о жизни и творчестве Сергея Жадана

Литературное творчество Жадана

"Ворошиловград" (роман), Сергей Жадан

Роман жестокий и меланхоличный одновременно. Жадан посвятил это произведение украинскому рейдерству. Книга знакомит своего читателя с советской закоренелостью Донбасса, без которой восточную идентичность трудно себе представить.

Социальные мотивы в "Ворошиловграде" неоспоримы, да и сам автор неоднократно публично говорил, что читатель нуждается в более социально важных темах и проблемах в литературе. Не стоит сводить всю книгу к войне против рейдерства. Все "ностальгические" пассажи в целом более-менее лишены идеологии, тем более советской. Это книга, а не агитационная заметка.

Они приходят и забирают у тебя все, что тебе принадлежит. Они лишают тебя твоей свободы и твоей территории. Они забирают у тебя твое прошлое и твою память. И все, что ты можешь им противопоставить – это свою любовь и свою ненависть. Ну, и свои криминальные навыки,

– говорится в аннотации.

Роман стал книгой десятилетия по версии ВВС. А в июле 2017 года в Старобельске Луганской области стартовали съемки фильма "Ворошиловград" (режиссер Ярослав Лодыгин).

Официальный трейлер фильма "Дикое Поле" по мотивам романа Сергея Жадана (18+):

К слову, это уже не первая попытка экранизировать книги Жадана. В 2016 году мир увидел фильм "Любви хватит на всех" (по рассказу из книги "Месопотамия"). В картине сам Жадан даже сыграл эпизодическую роль, писатель появился на экране в образе милиционера.

Сергей Жадан и "Собаки в Космосе" – "Листопад":

"Депеш мод" (роман), Сергей Жадан

Эта история, местами жестокая и слишком откровенная, о вхождении в серьезную жизнь.

"Трое друзей должны срочно найти четвертого, который исчез в неизвестном направлении, и сообщить ему о самоубийстве отчима. "Депеш Мод" только с первого взгляда смахивает на галлюцинацию полуголодного студента, на самом деле это пестрый портрет переходной эпохи и поколения, которое зависло в жестоком межвременье девяностых", – говорится в аннотации.



Сергей Жадан: цитата из "Ми з тобою біженці" / Коллаж: LifeStyle 24

По мотивам романа также сняли короткометражный фильм. Режиссер ленты – любитель артхаусного кино Михаил Лукьяненко. Он рассказывал, что его захватывают искренние и эмоционально-нецензурированные диалоги героев жадановского "Депеш Мода", и ему до боли знакома атмосфера начала девяностых годов Харькова: с водкой, безработицей, игрой гитары на улице, драками и всем тем, что сопровождало тогда жизнь. В съемках приняли участие студенты Харьковского университета искусств.

"Месопотамія" (прозаические истории и стихи), Сергей Жадан

"Месопотамія" – это девять прозаических историй и тридцать стихов-уточнений. Все тексты этой книги – об одной среде, герои переходят из истории в историю, а потом – в стихи.



Сергей Жадан: цитата из "Стільки дощу не вмістить жодна весна..." / Коллаж: LifeStyle 24

Философские отступления, фантастические образы, изысканные метафоры и специфический юмор — здесь есть все, что так привлекает в произведениях Сергея Жадана.

Истории Вавилона пересказанные для тех, кто интересуется вопросами любви и смерти. Жизнь города, что лежит между годами, биографии персонажей, которые сражаются за свое право быть услышанными и понятыми, хроника уличных столкновений и ежедневных страстей. Признания и предательства, бегства и возвращения, нежность и жестокость.



Сергей Жадан: цитата из "Літо лишило тобі високу пшеницю" / Коллаж: LifeStyle 24

Сам автор считает, что эта книга "очень харьковская и чрезвычайно интимная". Кроме того, Жадан утверждает, что это самая личная его книга, поскольку о Харькове он еще никогда лирически не писал.

"Вогнепальні й ножові" (сборник стихов), Сергей Жадан

Книга состоит из пяти разделов. В первом – "Опий" – собраны стихи условно криминальной тематики. Второй – "Апостолы" – содержит тексты с историями революционными и метафизически окрашенными. Третий – "Фляга" – с доминированием любви и воды. Четвертый – "Камни" – это обширная поэма городской идентичности, пафоса самозащиты города, вероятно, вдохновленная событиями в Харькове 2010 года вокруг истребления части Лесопарка. Пятый – "Комментарии" – нечто среднее между эссе и лирической прозой.



Сергей Жадан: цитата из "Мій старий" / Колаж: LifeStyle 24

"Тампільєри" (сборник стихов о войне), Сергей Жадан

"Тампільєри" содержат в себе 39 стихотворных сказаний о любви и смерти и, конечно, о библейской истории, которая стоит за обыденностью. Все стихи так или иначе о войне на Донбассе.

"Тампільєри" – 39 стихотворений о войне, которую никто не объявлял, о боли, с которой никто не может справиться, о любви, от которой никто не может отказаться, и надежде, на которой все держится,

– рассказывал сам Жадан.

"Інтернат" (роман), Сергей Жадан

Роман Жадана "Інтернат" повествует о жизни учителя в условиях войны на Донбассе. "Інтернат" поступил в продажу 21 августа 2017 года.

События в романе разворачиваются в январе 2015 года. Главный герой книги – учитель в прифронтовом городке и его тринадцатилетний племянник.



Сергей Жадан: цитаты из "Білі люди — жорстокі люди" / Колаж: LifeStyle 24

"Кроме чисто хронологического воспроизведения, в "Луганском дневнике" вырастает и другая тема – тема гражданского человека, "человека без ружья", который находится в зоне войны. Мне этот аспект от начала событий на Донбассе был ужасно важен и болезнен – роль и место каждого из нас в условиях конфликта, который назревает", – рассказывает писатель.

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Стихи Сергея Жадана

Пливи, рибо, пливи –

ось твої острови,

ось твоя трава,

ось твоя стернова:

править твій маршрут,

шиє тобі парашут,

пасе тебе в глибині

при своєму стерні.

Коли зелені зірки

падають в гирло ріки,

тоді твоя стернова

промовляє слова:

це ось – мої сни,

це – рибальські човни,

це – ніч, це – течія,

це – смерть, певно, моя.

Життя – це тиша й сміх.

Його стане на всіх.

Його вистачить всім –

всім коханням моїм.

Тому лети, рибо, лети –

я знаю всі мости,

знаю всі маяки,

роблю все навпаки.

Лише твої слова,

лише таємниці й дива,

лише сповідь і піст

в одному з портових міст.

Кохай, рибо, кохай,

хай безнадійно, хай,

хай без жодних надій –

радій, рибо, радій.

Любов варта всього –

варта болю твого,

варта твоїх розлук,

варта відрази й мук,

псячого злого виття,

шаленства та милосердь.

Варта навіть життя.

Не кажучи вже про смерть.



Сергей Жадан: цитаты из "Пливи, рибо, пливи" / Колаж: LifeStyle 24

***

Візьми хліб і городину, потім іди.

Ми ніколи більше не повернемося сюди.

Ми ніколи більше не побачимо наші міста.

Візьми листи. Всі. До останнього злого листа.

Нам ніколи не повернутись до наших нічних крамниць.

Нам ніколи не пити з сухих криниць.

Нам ніколи більше не бачити знайомих облич.

Ми з тобою біженці. Нам з тобою бігти крізь ніч.

Нам з тобою бігти вздовж соняшникових полів.

Нам з тобою тікати від псів, спати поміж волів.

Нам збирати воду в долоні, чекаючи в таборах,

дратувати драконів на бойових прапорах.

Друзі не вернуться, і ти не прийдеш назад.

Не буде задимлених кухонь, не буде звичних посад,

не буде сонного світла серед нічних осель,

не буде зелених долин і заміських пустель.

Буде розмазане сонце за плацкартним вікном.

Буде холерна яма, залита вапном.

Буде криваве взуття на жіночих ногах,

вимучені вартові в прикордонних снігах,

підстрелений листоноша з порожнім мішком,

підвішений за ребро священик із безжурним смішком,

цвинтарна тиша, гамір комендатур,

списки загиблих, друковані без коректур,

такі безкінечні, що навіть часу не стає

шукати в них щоранку ім'я своє.



Сергей Жадан

***

І жінка з чорним, як земля, волоссям,

яку я знаю вже стільки років,

живе собі, не переймаючись зовсім,

поміж ранкового світла й вечірніх мороків.

Поміж заліза й гарячого листя,

поміж стін і пташиних криків,

поміж підземних русел, що переплелися,

поміж усіх своїх снів і фріків.

Вона ходить собі на стадіони й ринки,

ховаючи в куртці телефон і флягу.

І я готовий палити сусідські будинки,

щоби вона звернула на мене увагу.

Я готовий позбавити міста керування

і на портвейн перетворювати озерну воду,

лише б вона, згадуючи про моє існування,

писала мені листи про життя і погоду.

Я готовий влаштовувати на її вулиці страйки,

лише б бути ближче до її ніжності й люті

і слухати її постійні байки

про те, з ким вона спить і кого вона любить.

Я вигадаю нові літери та розділові знаки,

я вб’ю всіх старих поетів, які ще щось пишуть,

щоби вона забувала про те, що могла знати,

щоби вона дивилася в темряву й слухала тишу.

Небо за її вікнами буде холодне й зелене.

Дощ буде заливати пам’ять її невичерпну.

Хай забуває про все.

Хай забуває навіть про мене.

Лише про мене хай забуває в останню чергу.



Сергей Жадан

***

Будьмо відважними цього літа.

Будьмо терплячими,

будьмо щедрими.

Будьмо готовими побачити тінь смерті

в сухих підліткових постатях

цьогорічних соняшників.

Хто згадає це літо за якихось десять років?

Хто згадає самотнє розпечене

сонце його світанків?

Хто згадає, як задихався влітку 18-го

від здогадок і передчуттів,

від тривоги і щастя?

Вічне полювання на полохливу господню здобич.

Вічне проглядання річкового дна,

вічне дихання очерету.

Гонитва цих невеселих часів.

Епоха птахоловів,

що потрапляють

у власні капкани.

Хто перший побачить іній на серпневій траві?

Так любити можна лише тебе,

в цих порожніх містах,

цього суворого літа.

Чотири капітани виносять сонце

на лікарняний цвинтар.

Починаються нові часи,

збирається урожай історії.

***

І тоді чоловік відчиняє нічне вікно

і дивиться сам на себе з нічного вікна.

Пізнього літа вологе вугільне дно.

Повітря шліфована глибина.

І не видно нічого, крім цієї ночі, хоча

ніч така темна, що не видно навіть її.

І він слухає, як прописуються і звучать

голосними літерами

в тексті темряви

ластівки і солов’ї.

Не мало бути нічого, але сталося все навпаки.

І тепер усе так, як він насправді не звик.

І він шукає цю жінку,

мов генерал Тютюнник свої полки.

І збито в кров мови стоптаний черевик.

І рахує коми в її нічному листі,

збирає врожай розділових з її листа,

самотній, мов розбійник, розіп’ятий на хресті,

якому обіцяли, що він висітиме поруч Христа.

… Так і буде, і твориться літо з трави та гравію.

І основи повітря, ніби основи поетики.

Ніч схожа на розгромлену типографію.

Місто спить на ранок, відкинувши ковдру електрики.



Сергей Жадан

***

Потім ще одне літо, до якого ніхто не готовий.

Стебла світла вплітаються між сухої пшениці.

І небеса надвечір такі, хоч бери їх і перебинтовуй.

Як вдови на ринок, на трасу виходять лисиці.

І закохані поводяться, мов безнадійно хворі –

засинають, не вірячи, що зранку зможуть устати.

Сосни схожі на людей, що співають у хорі.

Дзвенять цикади, ніби працюють токарні верстати.

Мудре людство, наче старий будівничий

дві тисячі років зводить мур, аби зупинити біди.

Але бід так багато, стримувати їх нічим,

немає причин забути і немає змоги терпіти.

І тихі жінки, які все це знали,

знали, що так буде, але вперто мовчали,

приходять тепер опівдні на річкові вокзали,

приходять постояти на червневі причали.

Приносять до ріки свої любові.

Несуть любові свої, мов найбільші чесноти.

Всі стали трішки мудріші, хоча все одно не готові.

Діти не поспішають спати.

Сосни не потрапляють у ноти.

***

І питаєш себе: чому саме вона?

Чому все зійшлося саме на ній?

Чому говорять усі, але вона одна

говорить так, що віриш лише їй одній?

Чому саме вона говорить тобі "роби",

і ти робиш, і в тебе виходить усе, як у творця?

Жилка любові б’ється між сумніву і журби.

Чому з усіх історій тебе веде саме ця?

Ніч забивається чорнилами темноти

в дереворити ліній на теплій руці.

Дивишся тепер на створені тобою світи

й борешся з її єрессю, як усі творці.

І мова ночами тихо собі росте

в диханні, мов у сухій червневій землі.

Чому саме її найменше хвилює те,

що вона хвилює тебе взагалі?

В темряві перший голос звучить, як знак.

І ранок починає свої громіздкі жнива.

І навіть коли її немає, говориш так,

ніби заперечуєш її слова.

…Коли постали дерева, води й мости.

Коли поети заговорили з темноти.

Світ завмер, втомившись від своєї ходи.

Щедрий і досконалий.

Як завжди.



Сергей Жадан

***

Жити з шитим надрізом вини.

Носити, як свідчення, цей надріз.

Я пам’ятаю з початку війни

смак твоїх губ і смак твоїх сліз.

Значений ниткою оберіг.

Слід на повіці, мов на траві.

Найдовша з усіх можливих доріг –

та, якою проходять живі.

По чоловічій шкірі шиття,

шов між голосу та німоти.

Я не відчуваю слова "життя",

якщо його вимовляла не ти.

Чистий папір, смертельний папір.

З прощань, повернень і ночувань

лежить на серці свинцевий набір –

абетка освідчень і співчувань.

Гасла, писані на прапорах.

Наше східне світло скупе.

Я не реагую на слово "страх",

якщо воно стосується не тебе.

Не реагувати на слово "смерть".

Темні часи, але наші часи.

Будьте глибокими, голоси.

Будьте тривалими, голоси.

***

А тим часом

добігає кінця чергова історія.

І довшають тіні на березневих горбах,

і світла стає все більше,

і з’являється ілюзія,

що цього разу все буде інакше,

що геометрія сонячного пилу

і алхімія дихання

зроблять свою справу,

і цей рік запам’ятається ранньою травою,

і дощі будуть несподіваними,

наче вірші,

написані

закоханими в своїх жінок поетами.

Ось лише нічого не дається задарма,

і надійде час за все відповісти,

розрахуватися за все

із митарями, що збирають

чорну подать нашої самотності.

Ми залишаємо по собі

сухі трояндові стебла пристрасті

на готельних балконах,

ми залишаємо по собі глибокі подряпини

на бронзовій шкірі.

А тим часом крутяться

жорна справедливості,

працюють господні млини,

пересипають сонячний пил

над березневим містом.

Підійміть руку ті,

хто готовий був продати душу

за щасливе кохання,

але так і не домовився з посередником;

підійміть руку ті, хто б ніколи

на це не зважився;

і також підійміть руку всі інші –

ті, кого просто не влаштували умови контракту.

Тим часом

рухається сонце,

не спиняється час,

ліпляться наші серця,

мов ластів’ячі гнізда,

на піддашшях любові.

Довго, довго працювати господнім млинам.

Довго, довго працювати господнім млинам.

Довго, довго їм працювати…



Сергей Жадан

***

Доки з цього всього не написались вірші,

і це прекрасне ранкове сонце не затисли

орфографічними словниками,

доки й ми ставимось до життя,

як до музики, підслуханої

з теплого золотого вікна,

до музики, яку слухає зранку темноволоса жінка,

перевіряючи пошту,

доти й ми з вами, так – навіть ми з вами,

долучені до цього дійства,

до таємного переходу сонця над високими липами,

від східних околиць,

в обхід підступного вітряного потоку,

що розносить голоси радіоведучих,

ніби застуду,

доти й ми тримаємось радіохвиль,

мов релігійних переконань,

доти й ми віримо загубленій кимось ноті,

і знаємо лише одне:

не варто перемикати хвилі,

які тебе тримають,

не варто,

не варто забувати мотиви,

які роблять тебе сильним,

не варто,

не варто, зрештою, відмовлятись

від власного голосу.

У нас лише й радості в цьому світі –

спів зраджених оперних тенорів,

з пораненими серцями,

наче з гнилими апельсинами.

У нас лише обов’язку –

ділитися головним:

нашим голосом,

нашою чутливістю.

Тому хай буде ще одна весна.

Хай нам буде незручно за наш оптимізм.

Хай стебла очерету,

ніби антени,

вихоплюють із повітря найважливіше –

ритм і прощення,

хай ростуть,

хай ловлять

симфонічну музику

березня.



Сергей Жадан

***

Час, як шкіра втомленого чоловіка,

обгорнута державними прапорами.

Глибока пора зими, велика.

Там, де кінчається лютий, з’являються шрами.

Білі зарубки болю серед чорного снігу.

Глибокі шрами, що завжди нагадують зиму.

Смерть, мов жінка, до кінця тримає інтригу,

не маючи до тебе ні поблажливості, ні стриму.

Голос її розчиняється в густому ефірі.

І вона стоїть перед тобою, дивлячись у вічі.

І шрам, як вірш, прописується по шкірі,

поруч легені, на лівому передпліччі.

І ось вона – твоя пам’ять, узбережжя Ітаки.

І нічого тепер не зробиш із власним голосом.

І ти шепочеш їй – пиши по мені свої знаки.

Хай я буду твоїм найкращим рукописом.

Буду вдихати вітер зі смаком бензину.

Буду нести цей сніг на собі, як верету.

Хай час ламає мене, наче зелену лозину,

хай вирізає мене, мов господню флейту.

Жіночі пальці – стримані, невловимі,

які на дотик розрізняють усі цитати,

спіткнуться на теплому шрамі, ніби на римі.

спіткнуться,

спіткнуться на мить,

щоби перечитати.

***

Тихі пасіки щозими.

Під снігом вулики, ніби церкви.

Хрещені бджоли, разом із дітьми,

в неділю співають до сухої трави.

Лише вогні жовтих комет

спалахують прочерками вгорі.

Ховає поважно божий замет

трави сушені вівтарі.

Лише сліди голодних лисиць

снігом ведуть на ближні двори.

Мерзлі коров’ячі горла криниць

підіймаються догори.

Квітнуть димів гіркі часники.

Сніг наповнює течію.

Рій досотує в щільники

автокефалію теплу свою.

Роблять роботу чоловіки,

продавлено нігтем контур ріки,

наче хтось гортав сторінки,

підкреслюючи важливі рядки.

І спів гірчить домашнім вином,

і мова бджолина така м’яка.

Рухайся, сонце, собі за вікном –

всі ми з одного щільника.

Співи нам додають ваги.

Студять нас крижані річки.

Лежать останні лютневі сніги,

ніби недільні сорочки.



Сергій Жадан

Мультимедийные проекты и музыкальное творчество Жадана

Сергей Жадан активно выпускает аудиокниги. Следовательно, в аудиоформате вышли "Тамплиеры", стихи озвучили Сергей Михалок, Остап Ступка, Алексей Горбунов, Фоззи, Ирэна Карпа, Сашко Положинский, Каша Сальцова, Дмитрий Ярошенко, Анджелика Рудницкая и Тарас Чубай. В аудиоформате можно послушать большинство его стихов и романы "Депеш мод", "Ворошиловград".

Проект "роздІлові"

Проект "роздІлові" соединил тексты Жадана и экспериментальный шумовой звукоряд

"Мы попытаемся показать пространство между буквами и строками, попробуем почувствовать сквозняк, который появляется между разделительными знаками, заставляя текст возвращаться к свету и выходить из темноты. Для нас это большая интрига — услышать дыхание тишины, говоря о любви и забвении, смерти и вдохновении, героях и призраках", – рассказывал Жадан о "РоздІлові".

"роздІловІ" – проект живой, он творится каждый раз по-новому, что и делает его уникальным. Авторы проекта отмечают, что такие альбомы – это как перерывы между выступлениями, которые продолжают существовать в виртуальном измерении и вслед за метаморфозами постоянно дополняются новыми текстами, звуками и изображениями.

Кроме прослушивания музыкальных произведений, поклонники могут сами создавать открытки из фрагментов стихов и рисунков и делиться ими с друзьями, становясь соучастниками проекта.



Сергей Жадан: цитата из книги "Тамплиеры" / Колаж: LifeStyle 24

Ска-панк группа "Жадан и Собаки"

Музыкальная группа "Собаки в космосе" возникла в 2000 году. Под этим названием музыканты выпустили два альбома – "Вафли" и "Группа ищет продюсера". Настоящую популярность группа получила, когда в 2008 году к ним присоединился Сергей Жадан.

Тогда же они выпустили совместный альбом "Спортивный клуб армии", в который вошли чтения Жадана собственных стихов под аккомпанемент музыкантов группы. Уже в 2012 году вышел новый альбом "Оружие пролетариата".

В 2014 году группа сменила название на "Жадан и Собаки". Коллектив записал уже два альбома – "Бейся за нее" и "Псы". С этим проектом музыканты объездили не только Украину и Европу, но и отыграли на территории США.

Группа "Жадан и Собаки" часто посещает с концертами города на Донетчине и Луганщине. В том числе, в июле 2017 группа выступила на первом фестивале MRPL City.

Группа "Линия Маннергейма"

В 2017 году появился еще один музыкальный проект под названием "Линия Маннергейма". Состав группы – Сергей Жадан, Олег Каданов (группа "Оркест Че"), Евгений Турчинов ("Собаки в космосе"). Полноценных альбомов группа еще не выпустила, но уже успела выступить на нескольких фестивалях и отыграть концерты по Украине.

Первое выступление группы "Линия Маннергейма" в Киеве: смотрите видео

Все фото: Иосиф Гусак и Сергей Жадан [официальная страница]