День семьи в Украине: традиции праздника

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День семьи в Украине 2019 - традиции праздника 15 мая 2019
День семьи в Украине: традиции праздника / Коллаж LifeStyle 24

Этот праздник в Украине достаточно молодой, его отмечают ежегодно 15 мая с 2012-го года. Традиционно, этот день принято проводить в кругу самых близких – в кругу семьи. Какие традиции этого праздника в Украине – читайте в материале журналистов LifeStyle24.

В 1993 году Генеральная ассамблея ООН приняла постановление, что начиная с 1994 года 15 мая ежегодно будем отмечать Международный день семьи.

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Для чего нужен День семьи

Слово "семья" происходит от корня "род", что говорит само за себя. "Семья" это рождение и воспитание детей, которое традиционно считается основным назначением создания семьи. А еще это крепкая духовная связь между всеми ее членами.

Семья была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина. Поэтому союз семьи и государства – необходимый залог процветания и благосостояния его граждан. Благополучие семьи всегда будет оставаться мерилом развития и прогресса страны.

Традиции этого праздника в Украине

Поскольку этот день не объявили официальным выходным, то его стоит праздновать в кругу семьи – именно так, как нравится вам. Завтрак в кругу семьи, совместный просмотр фильма будет отличным решением. Этот праздник довольно молодой, именно поэтому конкретных и устоявшихся празднований пока нет.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Традиции
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