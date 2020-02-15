День святого Валентина: голливудские звезды заполонили сеть романтическими фото
14 февраля в мире отметили один из самых романтичных праздников года – День святого Валентина. Все звезды опубликовали в сети яркие кадры, которые уже успели покорить их поклонников. Как День влюбленных отметили в Голливуде – смотрите в особой подборке.
Счастливые улыбки и поцелуи – сеть заполонили снимки ко Дню святого Валентина. Голливудские пары также не стояли в стороне от своеобразного флешмоба и поделились с подписчиками романтическими фото с избранниками. Джессика Билл и Джастин Тимберлейк, Мишель и Барак Обама, Иванка Трамп и Джаред Кушнер, Мила Йовович и Пол Андерсон, Тина Кунаки и Венсан Кассель, Кара Делевинь и Эшли Бенсон – это далеко не весь список известных пар, которые опубликовали особые снимки. А как это было – смотрите в подборке LifeStyle 24,
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Тина Кунаки и Венсан Кассель
Леди Гага и Майкл Полански
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер
Джессика Билл и Джастин Тимберлейк
Мишель и Барак Обама
Иванка Трамп и Джаред Кушнер
Мила Йовович и Пол Андерсон
Кара Делевинь и Эшли Бенсон
Алесандра Амбросио и Николо Одди
Николь Шерзингер и Том Эванс
Пэрис Хилтон и Картер Реум
Риз Уизерспун и Джим Тот
Кейт Хадсон и Дэнни Фухикава
Дэвид и Виктория Бекхэм
Мадонна и Ахламалик Уильямс
Николь Кидман и Кит Урбан
Джастин Бибер и Хейли Болдуин