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День святого Валентина: голливудские звезды заполонили сеть романтическими фото

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/ Instagram / @haileybieber

14 февраля в мире отметили один из самых романтичных праздников года – День святого Валентина. Все звезды опубликовали в сети яркие кадры, которые уже успели покорить их поклонников. Как День влюбленных отметили в Голливуде – смотрите в особой подборке.

Счастливые улыбки и поцелуи – сеть заполонили снимки ко Дню святого Валентина. Голливудские пары также не стояли в стороне от своеобразного флешмоба и поделились с подписчиками романтическими фото с избранниками. Джессика Билл и Джастин Тимберлейк, Мишель и Барак Обама, Иванка Трамп и Джаред Кушнер, Мила Йовович и Пол Андерсон, Тина Кунаки и Венсан Кассель, Кара Делевинь и Эшли Бенсон – это далеко не весь список известных пар, которые опубликовали особые снимки. А как это было – смотрите в подборке LifeStyle 24,

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Тина Кунаки и Венсан Кассель

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений tinakunakey (@tinakunakey)

Леди Гага и Майкл Полански

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cindy Crawford (@cindycrawford)

Джессика Билл и Джастин Тимберлейк

Мишель и Барак Обама

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Michelle Obama (@michelleobama)

Иванка Трамп и Джаред Кушнер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

Мила Йовович и Пол Андерсон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

Кара Делевинь и Эшли Бенсон

Алесандра Амбросио и Николо Одди

Николь Шерзингер и Том Эванс

Пэрис Хилтон и Картер Реум

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton)

Риз Уизерспун и Джим Тот

Кейт Хадсон и Дэнни Фухикава

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Hudson (@katehudson)

Дэвид и Виктория Бекхэм

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham)

Мадонна и Ахламалик Уильямс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

Николь Кидман и Кит Урбан

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nicole Kidman (@nicolekidman)

Джастин Бибер и Хейли Болдуин

 

Сретение Господне: что нельзя делать в этот праздник
сегодня
64887
Автор: Юлия Михайлова
Теги: Иванка Трамп Барак Обама Николь Кидман Тина Кунаки Хейли Болдуин Джастин Бибер Мадонна LifeStyle День Валентина Голливуд
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