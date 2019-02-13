День святого Валентина, который ежегодно отмечают 14 февраля, издавна окутан различными тайнами и легендами его происхождения. Одни сторонники праздника влюбленных придают романтическое значение этому дню, другие же расценивают его лишь из коммерческих соображений. Однако все же стоит узнать, откуда мы можем брать истоки и историю всем известной даты.

История Дня святого Валентина

День всех влюбленных или День святого Валентина – это не только праздник романтики, любви и нежности. Как сообщают различные источники, праздник окутан многими легендами, и никто точно не знает, существовал ли святой Валентин и действительно ли он впервые подарил возлюбленной романтическую валентинку.

Читайте также: Как сделать валентинки своими руками: оригинальные идеи с видео

Священник Валентин

Согласно одной легенде в 269 году н.э. римский император Клавдий II стремился завоевать весь мир, однако для осуществления экспансии ему приходилось собирать сильную армию. Поскольку семейный институт удерживал мужчин от военной службы, император издал указ о запрете женитьбы во время военной службы.



День святого Валентина: история возникновения праздника 14 февраля

Однако молодой священник Валентин, который еще занимался естественными науками и медициной, не слушал приказы Клавдия II и втайне от всех венчал влюбленных. Когда император узнал об этом, то приговорил Валентина к смертной казни. Но во время ожидания исполнения смертного приговора Валентин в тюрьме влюбился в слепую дочь тюремщика Юлию и исцелил ее.

Перед казнью он оставил ей прощальное послание и подписал его "Твой Валентин". Именно с этим невероятным моментом и проявлением любви связывают и появление Дня всех влюбленных, и обычай дарить валентинки. Священнику отрубили голову, а позже Валентин был канонизирован католической церковью. В 496 году Папа Римский Геласий I объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

Вдохновитель христианства Валентин

Если верить другой легенде, то День Святого Валентина возник как память о христианине Валентине, который был настоящим вдохновителем для других. Во время тайного венчания римских патрициев (представителей коренного римского народа), их всех задержали.



День святого Валентина: история возникновения праздника 14 февраля

Как представитель высшего класса, Валентин мог избежать казни, но его слуги такой привилегии не имели. Однако им и в дальнейшем продолжали восхищаться и проводить тайные брачные церемонии под его покровом.

Три мученника Валентина

Как сообщают в других легендах и рассказах, возможно, существовало еще как минимум трое мужчин с именами Валентин, которые мученической смертью умерли за христианскую веру.

В наиболее раннем римском хронографе 354 года о них ничего не говорится, но если верить старинным легендам, то все они погибли не позднее 270-го года.

Один из Валентинов был священником и врачом в Риме и погиб в 269 году (времена императора Клавдия II). Второй Валентин был епископом в Терни (Италия) и умер в 197 году. Двое Валентинов, которые умерли мученической смертью за христианскую веру, были похоронены на одном кладбище (вблизи современных ворот Порта дель Пополо в Риме, которые теперь часто называют "воротами Святого Валентина").

Ворота святого Валентина в Риме

Впоследствии останки первого Валентина хранились в одной из церквей Рима, а в 1836 году Папа Римский Григорий XVI передал останки церкви в Дублине, где они хранятся и до сих пор. Останки второго Валентина сегодня находятся в базилике Святого Валентина в Терни – в городе его пасторства.

Третий Валентин жил в Египте примерно в 100-153 годах. Он был ценным кандидатом на пост римского епископа (т. е. Папы) и в своих проповедях превозносил ценности брака как воплощения христианской любви. Об обстоятельствах его смерти и о месте захоронения практически ничего неизвестно.

Языческие корни

Также в некоторых источниках отмечают, что День святого Валентина в христианские времена заменил собой языческий праздник луперкалии (в честь бога Фавна, а по другой версии – в честь богини брака, семьи Юноны), который также когда-то отмечался ежегодно 14 февраля. Эта замена произошла в 496 году по распоряжению того же Папы Римского Геласия I.



День святого Валентина: история возникновения праздника 14 февраля

Но в такой практике нет ничего удивительного, поскольку по такому принципу были выбраны и даты празднования Рождества Христова и Рождества Иоанна Купала, приходящиеся на языческие фестивали в честь зимнего и летнего солнцестояния (около 25 декабря и 7 июля соответственно).

Покровитель душевнобольных

В Римско-католической церкви святой Валентин официально считается не покровителем влюбленных, а покровителем людей, страдающих нервными заболеваниями. Именно поэтому иконы часто изображают Валентина в одежде священника или епископа, который оздоравливает юношу от эпилепсии или же психических расстройств. Тогда таких людей называли душевнобольными.



Святой Валентин был покровителем душевнобольных

​

Святой Валентин был покровителем душевнобольных

​

Святой Валентин был покровителем душевнобольных

Согласно церковному преданию, на могиле святого Валентина один юноша, который болел эпилепсией, долго молился и выздоровел.

Исчезновение Дня святого Валентина

Как известно, у римо-католиков есть 16 святых Валентинов и две Святых Валентины. В 1969 году покровитель влюбленных был изъят из календаря святых из-за сомнительного исторического обоснования. Сейчас 14 февраля римо-католики отмечают День Святых Кирилла и Мефодия, которых Папа Римский Иоанн II провозгласил святыми покровителями Европы.

Читайте также: День Валентина в одиночестве: как сохранять спокойствие и не возненавидеть весь мир

Сегодня УГКЦ отмечает 14 февраля как надвечерье Сретение и чествованием памяти мученика Трифона. В УПЦ также почитается память мученика Трифона, Перпетуи, Сатиры, Саторнилы и других. Считается, что в Западной Европе День Святого Валентина стал широко отмечаться с XIII века, в США – с 1777 года.



День святого Валентина: история возникновения праздника 14 февраля

По последней информации, мощи покровителя влюбленных святого Валентина уже три века подряд сохраняются в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Самборе (Львовская область). Подлинность реликвии якобы подтверждает документ Папы Римского от 1759 года. Как отмечает о. Богдан Добрянский из прихода в Самборе, святой Валентин был покровителем Перемышльско-Самборской епархии.

Читайте также: Что подарить парню на День святого Валентина: идеи на 14 февраля, которые понравятся любимому



Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Самборе (Львовская область)



Мощи святого Валентина в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Самборе (Львовская область)

История возникновения валентинки

Согласно легендам, древний обычай посылать любимым открытки в День святого Валентина также возник в Средние века. Самой первой валентинкой в мире считается записка, отправленная герцогом Карлом Орлеанским в 1415 году.

Читайте также: Как сделать валентинки своими руками: оригинальные идеи с видео

Находясь в английском плену после битвы при Азенкуре, он якобы посылал из лондонской тюрьмы стихотворные любовные послания своей жене. Одна из тогдашних "валентинок" ныне хранится в Британском Музее.



Герцог Орлеанский Карл в лондонской тюрьме

Первая настоящая валентинка от герцога Карла Орлеанского своей жене

Через несколько лет после первой валентинки король Генрих V нанял писателя по имени Джон Лидгейт, чтобы тот составил "валентинку" для Екатерины Валуа.

Читайте также: Печенье-валентинки: три рецепта к Дню Святого Валентина

С течением времени обычай посылать любимым 14 февраля небольшие сувениры и записки-валентинки существовал только на территории Англии и Франции. Впоследствии о нем узнали благодаря эмигрантам в Новом Мире (современные Северная и Южная Америка).

Сначала первые "валентинки" создавались собственными руками: талантливые художники писали романтические стихи на листах бумаги, впоследствии в Великобритании стали печатать сборники стихов – влюбленные выбирали лучшие и переписывали их в "валентинки". Где-то с этого времени и началось массовое производство "валентинок" в промышленных масштабах.

Иллюстрация из издания "Harper's Weekly Magazine" 1864 года, – "День святого Валентина"

Первой, кто продал открыток за год на сумму 5000 долларов, стала американка Эстер Гауленд. Сегодня же, по количеству продаж, "валентинки" занимают первое место, уступая только рождественским открыткам.

Но, несмотря на таинственность происхождения праздника, миллионы людей не упускают возможность отпраздновать романтический праздник вместе со своими любимыми и родными людьми. Ведь День святого Валентина – это не только праздник цветов, открыток и подарков. Это символический день для проявления немного большего внимания и любви тем людям, которые находятся рядом с вами.

Любите и дарите радость и любовь не только в День святого Валентина!