День зимнего солнцестояния: традиции, обряды и что нельзя делать в этот день

В ночь с 21 на 22 декабря начинается магическое время – период зимнего солнцестояния. В древности наши предки ночью праздновали возрождение Солнца, проводя различные обряды и ритуалы.

День зимнего солнцестояния считается Новым годом, однако естественным, не привязанным к человеческому календарю. Для того, чтобы следующий год прошел удачно, до конца 2018 года вам следует завершить все начатые вами дела, тем самым избавившись от негативной энергии, которая будет тянуть вас назад.

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День удачный для построения долгосрочных планов и анализа накопленного опыта. Как правильно провести 22 декабря, чтобы изменить жизнь к лучшему – читайте в нашем материале.

Традиции на День зимнего солнцестояния

По традиции в этот день детям дарят сладости. Ведь подарки неотъемлемая часть любого праздника. Во многих культурах день летнего и зимнего солнцестояния имеет особое значение. Зимой праздновали возрождение Солнца, которого с этого дня ставало больше на небе.

В этот день проводились ритуалы, которые нацелены на получение урожая в будущем году. На заходе "старого" Солнца люди разводили ритуальные костры, над которыми читали молитвы, чтобы "новое" Солнце быстрее набирало силу и положительную энергию.



Зимнее солнцестояние 2018

В день зимнего солнцестояния у кельтов было принято украшать дом еловыми ветками или украшать главную красавицу дома – елку.

Славяне в этот день праздновали Коляду, который в их мифологии был богом нового Солнца. В этот день принято веселиться и устраивать гуляния с песнями и танцами.

Что можно делать в День зимнего солнцестояния

Начало нового солнечного года – отличное время для проведения практик, которые помогут улучшить жизнь.

Начните день с медитации. Чтобы обновить свою жизнь, надо избавиться от негативного душевного воздействия, которое у вас накопилось, и выйти на новый лад вам поможет именно медитация. Когда вы погрузитесь в свои мысли – представляйте все, что бы вы хотели получить в будущем. Посылая в космос сильный энергетический импульс – ваше желание имеет больший шанс на осуществление.

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Выбросьте из своей головы все негативные мысли и воспоминания. Чтобы вдохнуть жизнь полной грудью – отпустите прошлое. Утром 22 декабря возьмите лист бумаги и опишите в нем все плохие моменты, которые оставили след на вашей памяти. Затем нужно выйти на улицу и сжечь лист с неприятными воспоминаниями. Старое Солнце заберет с собой весь негатив, а новое Солнце подарит положительные мысли и эмоции.

Уберите в доме. Перед Новым годом стоит навести порядок в своих домах. Выбросьте все старые вещи, которые вам мешают и освободите пространство от всего хлама.

Загадывайте желания. Желательно делать это именно в момент солнцестояния (в 00:23 по киевскому времени), и тогда ваша мечта обязательно осуществится.

Что нельзя делать на День зимнего солнцестояния

1. В этот день нужно продолжать соблюдать Рождественский пост, отказываясь от жирной и мясной пищи.

2. Не надевайте сегодня грязную одежду и не проводите время в неубранной квартире.



Что нельзя делать на День зимнего солнцестояния

3. На День зимнего солнцестояния нельзя оставаться одному дома. Проведите это время в кругу семьи, друзей или близких.

4. Не оставайтесь в долгах до 22 декабря, по возможности – отдайте долги заранее.

5. Не будьте в этот день жадными. Если в этот день вас кто-то попросит о помощи – обязательно соглашайтесь.

Ритуалы на День зимнего солнцестояния

Предки в древности верили, что если соблюсти все традиции этого дня – год будет удачным. С начала зимнего солнцестояния солнечная и земная энергии чрезвычайно мощные.

Одним из древних ритуалов кельтов является написание списков. Его обычно проводят с восходом солнца, чтобы привлечь в жизнь чистое и прекрасное.

Для ритуала нужно взять два чистых листа. На одном листе напишите то, от чего хотите избавиться, и сразу сожгите его. На другом листе напишите все свои цели и мечты. Храните этот список до конца 2019 года, вычеркивая то, что осуществится.

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Очень сильной защитой в жизни является амулет. Для этого вам нужно взять кольцо, шпильку и маленький мешочек с травами. Эти предметы надо собрать вместе и сказать вслух: "Храни меня от сглаза, чтобы не знала я отказа, храни от косых взглядов и на порчу злых обрядов". Таким образом вы создадите себе защиту на весь год.

Привлечь успех к себе и поспособствовать тому, чтобы все начинания складывались успешно, можно с помощью специального ритуала. Для обряда на успех понадобится стакан с водой. Налейте питьевую воду в стакан еще до захода солнца и поставьте рядом с окном.

После того, как наступит вечер, заговорите воду следующим образом: "Вода силу Солнца в себя впитала, мне ее подарит. Солнце больше светить начнет – моя удача будет прибывать. Ночь на спад – неудачи вон". Заговоренную воду следует выпить сразу после ритуала.

Чтобы привлечь в жизнь деньги вам понадобится несколько монет или купюр и зеркало. После того, как солнце скроется за горизонтом, положите деньги перед зеркалом и, глядя в их отражение, скажите такие слова "Как зеркало деньги увеличивает, так и у меня их больше станет. Как день на рост пойдет, так и прибыль расти будет. Солнце сойдет – мою просьбу выполнит. Ключ – замок – язык. Аминь".



Ритуалы на День зимнего солнцестояния

Для того, чтобы избавиться от негатива в жизни стоит провести обряд на избавление от проблем. Энергетический посыл, отправленный во Вселенную во время ритуала, будет надежным подспорьем в решении проблем. Ритуал следует проводить в одиночестве, после захода солнца. Подожгите свечу, и, глядя на нее, подумайте о проблемах, от которых вы хотели бы избавиться.

Говорите такие слова: "Огнем темноту отгоняю, от гнета себя лишаю. Ночь пройдет – мои проблемы с собой унесет. Как день прибавится, так и жизнь моя счастьем наполнится. Быть этому".

После этого поставьте свечу в безопасное место. Еще некоторое время она должна гореть. Перед сном пламя погасить и завершите ритуал словами: "Все, что пожелал (а), в жизни воплотится".

Чтобы привлечь в жизнь исполнение желаний нужно написать на листке бумаги самое главное желание, свернуть в трубочку, поджечь и сказать вслух: "Молчаливое, и в том заветное, то, что в тайном уголке – что в душе моей, все то в огне – все то пламя поглотит все, что в космос пойдет, все то к высшим силам дойдет. А от них назад придет – так выполненное, и такое, что обеспечение придет. Да такое, что недовольство уже уйдет. Пусть идет – исполнится, сбудется, так силам не забудется". Пепел рассыпьте на ветру. После такого ритуала осуществляются самые смелые желания.