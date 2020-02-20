Денег на детей он мне не дает, – Слава Каминская рассказала о жизни после развода

Известная украинская исполнительница, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская часто становится героиней светских проектов. На днях она рассказала, как воспитывает детей, и о разводе с Эдгаром Каминским.

Звездная мама часто делится на своей инстаграм-странице фотографиями с детьми. Артистка призналась, как изменилась ее жизнь после развода, и поделилась правилами воспитания детей в программе "Жизнь известных людей" на телеканале "1+1".

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Певица рассказала, что дети – это лучшее, что случалось с ней в жизни. Обе беременности женщина провела на работе. Она до последнего снималась в клипах и выступала на концертах. Через две недели после родов Слава вернулась на сцену. Она счастлива, потому что воспитывает двух замечательных детей Леона и Лауру, однако иногда корит себя за то, что из-за плотного графика уделяет сыну и дочке мало внимания.

Лаура заходит в комнату и спрашивает: "Мама, а почему ты спишь?", а мама четыре дня каталась по разным городам, спала в автобусе, и ей хочется просто выспаться в кровати, чтобы никто не мешал,

– поделилась артистка.

Слава почти ничего не запрещает детям, считает, что все должно быть в меру. Леон, которому сейчас пять лет, с помощью планшета изучает иностранные языки. А вот Лаура, как говорит знаменитость, во всем подражает ей. Девочка уже даже имеет собственный микрофон, однако Слава не хочет, чтобы она шла ее путем.

Я не хочу, чтобы она была певицей. Это тяжелый труд, хотя всем кажется, что ты ничего не делаешь. А это такая энергетика, иногда хейта столько, что для психики это довольно трудно. Кстати, Леон тоже сказал, что хочет быть певцом. У них обоих безупречный слух,

– поделилась Каминская.

Звезда также добавила, что раньше любила отдыхать с друзьями, а теперь у нее в приоритете дети. Слава рассталась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским летом прошлого года, однако не запрещает ему видеться с Леоном и Лаурой. Артистка отметила, что дети уже даже успели познакомиться с новой девушкой Эдгара, и она не собирается препятствовать их общению.

Как оказалось, Каминский не платит алименты бывшей жене.

Мне безумно обидно, что у нас почему-то в законодательстве прописано, что все пополам, но тянут на себе обычно все мамы. Я не подавала на алименты, денег он мне на детей не дает. Платит за садик. Спасибо и за это,

– заявила Слава.

Слава Каминская в программе "Жизнь известных людей": смотрите видео онлайн