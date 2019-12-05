Денис Повалий стал отцом: первые фото сына

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Денис Повалий и Светлана Вихрова / Instagram /@bro.ducer

Музыкант поделился радостной новостью на страницах социальных сетей. Ребенок стал первенцем для пары, которая поженилась еще летом 2015 года. Несколько месяцев назад Денис показал фото беременной жены Светланы Вихровой.

Музыкант Денис Повалий часто афиширует личную жизнь. Его страницы социальных сетей переполнены фото с женой. Он публикует фотографии из совместных путешествий и светских мероприятий. О беременности любимой он также сообщил в интернете.

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Вчера в его инстаграм-сторис появились фото из роддома.

Это был самый волнующий день, с того момента, как я сделал предложение,
– рассказал музыкант.


Музыкант Денис Повалий / Instagram /@bro.ducer

Мужчина поддерживал жену как дома во время схваток, так и в одной из частных клиник Киева. Об этом он сообщил в своем инстаграм.

Жена также подтвердила рождение первенца. Она поделилась кадрами ножек маленького сыночка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ???? ??????? (@lana_vihrova)

Ранее музыкант сообщил о том, что пара долго не решалась на продолжение рода. Их пугала ответственность, материальное обеспечение малыша и здоровье. Но любящая жена смогла превратить его из мальчика в настоящего мужчину. Он безгранично счастлив от того, что скоро его будут звать папой.

Спасибо тебе, прекрасная, заботливая и верная жена, что выбрала именно меня из сотен претендентов,
– высказался Денис Повалий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Denis Povaliy (@bro.ducer)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Denis Povaliy (@bro.ducer)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные дети
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