Держись и не грусти: иллюстратор показала слова поддержки, от которых становится ещё хуже

Иногда люди пытаются поддержать словами, которые не помогают, а еще больше раздражают в затруднительной ситуации. Иллюстратор Женя Олейник изобразила такие выражения в виде тату-эскизов.

На каждом тату есть фраза. Их мы часто слышим от людей, которые либо не хотят, либо же не знают, как поддерживать. От таких слов становится неловко, а иногда и ещё хуже. Иллюстрации Женя Олейник разработала специально для Zaborona.com.

Читайте также: Фотограф со Львова получил признание в мире своими сюрреалистическими снимками: яркие кадры

Художница иронизирует, мол, ничто так не "радует", как жизненный совет или красивый афоризм в трудный момент.

Я собрала настоящие фразы, сказанные людям, которые переживают потерю или расставание, и сделала дизайн татуировки с этими словами, чтобы от них была хоть какая-то польза,

– объяснила свои работы Женя Олейник.



"Все, что не делается – все к лучшему" // Женя Олейник



"Все люди умирают" // Женя Олейник



"Не грусти" // Женя Олейник



"Одно приходит, другое уходит" // Женя Олейник



"Ты себя накручиваешь" // Женя Олейник



"Так возьмите нового кота" // Женя Олейник

|

"На всё воля Божья" // Женя Олейник



"Надо отпустить" // Женя Олейник



"Все, что нас не убивает, – делает нас сильнее" // Женя Олейник



"Вы и так не общались" // Женя Олейник



"Держись" // Женя Олейник