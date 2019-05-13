Держись и не грусти: иллюстратор показала слова поддержки, от которых становится ещё хуже
Иногда люди пытаются поддержать словами, которые не помогают, а еще больше раздражают в затруднительной ситуации. Иллюстратор Женя Олейник изобразила такие выражения в виде тату-эскизов.
На каждом тату есть фраза. Их мы часто слышим от людей, которые либо не хотят, либо же не знают, как поддерживать. От таких слов становится неловко, а иногда и ещё хуже. Иллюстрации Женя Олейник разработала специально для Zaborona.com.
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Художница иронизирует, мол, ничто так не "радует", как жизненный совет или красивый афоризм в трудный момент.
Я собрала настоящие фразы, сказанные людям, которые переживают потерю или расставание, и сделала дизайн татуировки с этими словами, чтобы от них была хоть какая-то польза,
– объяснила свои работы Женя Олейник.
"Все, что не делается – все к лучшему" // Женя Олейник
"Все люди умирают" // Женя Олейник
"Не грусти" // Женя Олейник
"Одно приходит, другое уходит" // Женя Олейник
"Ты себя накручиваешь" // Женя Олейник
"Так возьмите нового кота" // Женя Олейник
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"На всё воля Божья" // Женя Олейник
"Надо отпустить" // Женя Олейник
"Все, что нас не убивает, – делает нас сильнее" // Женя Олейник
"Вы и так не общались" // Женя Олейник
"Держись" // Женя Олейник