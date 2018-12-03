Держитесь подальше от моего мужа: Кэти Перри купила свидание с Блумом за 50 тысяч долларов

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Орнландо Блум и Кэти Перри
Орнландо Блум и Кэти Перри / www.gettyimages.com

Актер Орландо Блум и певица Кэти Перри являются одной из самых красивых голливудских пар. Влюбленные приняли участие в благотворительном аукционе One Love Malibu, во время которого собирали деньги на помощь пострадавшим от жутких пожаров в Калифорнии.

Одним из лотов, который продавала сама Перри, стало свидание с Орландо Блумом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Певица вышла на сцену и поинтересовалась, есть ли кто желающий прокатиться на мотоцикле по ночному городу с Блумом, да еще и поужинать в ресторане с актером.

"Во время этой поездки вы будете держаться за него так крепко, что мне это совсем не понравится. За все его мышцы. Вы сможете делать это все 45 минут, а также сможете посмотреть в его карие глаза" – описала "лот" на аукционе Кэти.

Впоследствии одна женщина сказала, что готова заплатить за это удовольствие сумму в размере 20 тысяч долларов. После чего Перри, вероятно, начала ревновать и решила предложить большую сумму за свидание с любимым – 50 тысяч долларов.

Я не знаю, кто вы, но держитесь подальше от моего мужа! Лора, извините, я покупаю его за 50 тысяч,
– заявила певица.

После объявленной суммы аукционист подчеркнул, что свидание с Блумом продано "леди в красной кожаной юбке".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katy Perry (@katyperry.26)

 

Напомним, что Орландо Блум и Кэти Перри начали встречаться еще в 2016 году. Впоследствии в феврале 2017 года пара объявила о разрыве. Уже в августе знаменитости посетили концерт Эда Ширана, во время которого счастливо позировали для селфи с поклонниками. А в апреле СМИ взорвались информацией: влюбленные звезды решили пожениться. С тех пор пара во время свиданий несколько раз попадала на глаза папарацци.

Теги: LifeStyle Кети Перри Звездные романы Аукцион
Источник: Lifestyle
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