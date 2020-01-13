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Десятка самых проверенных книг всех времен от Нью-Йоркской библиотеки

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10 самых проверенных книг / Twitter / @nypl

Нью-Йоркская публичная библиотека более века предоставляет доступ читателям для к мировым произведениям. Эксперты потратили около полугода, чтобы сформировать рейтинг книг, которые пользовались наибольшей популярностью среди жителей города. Прогнозируемо, в список попали история для детей и подростков.

Библиотекари и аналитики плодотворно сотрудничали для того, чтобы сгруппировать сведения о книгах, которые читали чаще всего за 125 лет существования Нью-Йоркской публичной библиотеки. Они проработали все форматы книг, включая электронные и издания на иностранном языке.

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Основную идею организаторы формулируют, как стремление понять, что читает мир, и в очередной раз увенчать любовь к литературе.

В этой науке было немного искусства,
– отметил руковдитель отдела приобретения книг Эндрю Медлар.

Книги, которые достаточно долгое время находились в обращении библиотеки, имели очевидное преимущество перед современными бестселлерами. Однако культовой серии романов о Гарри Поттере, историю которого британка Джоан Роулинг обнародовала около 20 лет назад, удалось сравниться по популярности с произведением "Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей", которое увидело свет в 1936 году.

Рейтинг самых проверенных книг

1. "Снежный день", Эзра Джек Китса (прочитана 485 583 раза)

2. "Кот в шляпе", доктора Сеуса (469 650)

3. "1984" Джорджа Оруэлла (441 770)

4. "Там, где живут Чудовища", Мориса Сендака (436 016)

5. "Убить пересмешника", Харпера Ли (422 912)

6. "Паутина Шарлотты" от Э.Б. Уайт (337 948)

7. "451 градус по Фаренгейту", Рэя Брэдбери (316 404)

8. "Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей", Дейла Карнеги (284 524)

9. "Гарри Поттер и философский камень", Джоан Роулинг (231 022)

10. "Очень голодная гусеница" Эрика Карла (189 550)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости культуры Книги Литература Гарри Поттер
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