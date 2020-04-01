Дети голодными со мной не будут, – Григорий Решетник поделился своими кулинарными умениями

В последней программе "Кто против блондинок" с Лесей Никитюк украинский ведущий Григорий Решетник показал, как справляется на кухне и почему ему можно доверять детей, которые могут проголодаться.

Телеведущий рассказал Новому каналу о своих кулинарных умениях. На этой неделе вся страна наблюдала, как телеведущий Григорий Решетник мастерски сбивал белок. В течение 10 минут он интенсивно работал кухонным венчиком, чтобы образовалась идеальная белковая пенка.

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Что ж, испытание от участницы шоу "Кто против блондинок?" на Новом канале Гриша прошел успешно! Ведь у него таки получилась безупречная "белковая тучка". За кулисами шоу телеведущий признался, что навык взбивания яиц получил еще в семь лет. Поэтому он легко справился с задачей блондо-бомбы.

В годы моего детства яйца были страшным дефицитом, – рассказывает Гриша Новому каналу. – Поэтому десерт "гоголь-моголь" – это была роскошь. Я обожал готовить себе этот торт. В белок добавлял много сахара, взбивал. Ум-м, оно такое вкусное было!



Григорий Решетник в программе "Кто против блондинок" / пресс-служба Нового канала Григорий Решетник в программе "Кто против блондинок" / пресс-служба Нового канала

И это еще не все кулинарные умения, которыми может похвастаться телеведущий. Ведь когда он остается дома с сыновьями, то готовит им не только бутерброды и чай.

"Ребятам делаю салат, омлет, варю гречку, – говорит Гриша. – Ваня и Дима голодными со мной не будут. А когда есть больше времени, балую семью шашлыком".

Кстати, телеведущий вспомнил, что недавно жена попросила его сделать сюрприз. И он решил приготовить для нее завтрак. "Я накрыл стол скатертью, приготовил ароматный кофе и сварил яйца", – рассказывает Гриша. – "Сюрприз удался. Кристина радовалась".



Григорий Решетник с семьей / пресс-служба Нового канала