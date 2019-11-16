Детский праздник без сладкого: детали конфликта между Ким и Кортни Кардашян

Звезды реалити-шоу "Семейство Кардашян" продолжают афишировать родственные отношения. На этот раз причиной спора между сестрами Ким и Кортни стало меню детской вечеринки. Праздник в стиле CandyLand не оценила Кортни, которая запрещает детям употреблять продукты с пищевыми красителями и избыточным содержанием сахара.

В анонсе на воскресный эпизод "Keeping up with the Kardashians" 39-летняя Ким Кардашян предложила своей старшей сестре Кортни организовать вечеринку в честь шестого дня рождения дочери Норт. Для тематики праздника звезда решила выбрать CandyLand, что предусматривает много сладостей на праздничном столе.

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Но взгляды сестер на празднование были противоположными. Кортни настаивала на том, чтобы детям подавали лишь органические конфеты. Она объяснила это тем, что пищевой краситель в обычных сладостях очень вредит здоровью детей.

Абсолютно без сахара, без глютена, без вечеринок, без забав, потому что Кортни решила, что это вредно. На самом деле не о таком праздновании дня рождения мечтают дети,

– пожаловалась на сестру Ким.

Кортни заметила, что пищевые красители порождают многочисленные болезни. Именно поэтому она пропагандирует только "здоровые" бренды. Кортни неоднократно публично заявляла, что пользуется только натуральной косметикой без ароматизаторов и опасных консервантов. В прошлом году она присоединилась к обсуждению закона о правилах в индустрии красоты.

Это о детской вечеринке, это не о твоем бренде!

– яростно отреагировала Ким Кардашян.

Эту перепалку между сестрами удалось урегулировать только матери звездного семейства. Крис Дженнер остановила словесную перепалку своих дочерей и отметила, что праздник стоит перенести.