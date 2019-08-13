Детское Евровидение-2019: названы 10 участников Национального отбора

Представители организационного комитета Национального отбора на Детское Евровидение-2019 определили 10 финалистов, которые будут соревноваться за право представлять Украину на 17-м конкурсе в Польше.

Пресс-служба Национальной общественной телерадиокомпании Украины сообщила, что в 10-ку финалистов вошли следующие участники:

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1. Валерия Христюк – "I will shine" (г. Переяслав-Хмельницкий);

2. София Иванько – "Коли здається" (г. Киев);

3. Алиса Чиджан – "Новий день" (г. Харьков);

4. Александр Балабанов – "Power in You" (г. Киев);

5. Полина Писарцова – "My friend" (г. Дергачи, Харьковская обл.);

6. Александр Зазарашвили – "Moia MA" ("Залишені в пітьмі...") (г. Ивано-Франковск);

7. Варвара Кошевая – "Диво в розмаїтті" (г. Киев);

8. Мария Ткачук – Nytochky ("Ниточки") (с. Гатное, Киевская обл.);

9. Ангелина Теренникова – Fly away (г. Вышгород, Киевская обл.);

10. Евангелина Замула – "Малю You" (г. Киев).



Участники Национального отбора в Украине на Детское Евровидение-2019 / Junior Eurovision

Стоит добавить, что участники Варвара Кошевая и Александр Зазарашвили участвовали в вокальном детском проекте "Голос Дети" 5 сезон, где 12-летний Александр одержал победу.

Что известно об отборе участников?

В этом году, как и в 2018-м, Национальный отбор на Евровидение-2019 проводили в онлайн-режиме. По словам представительницы правления Общественного вещания Александры Кольцовой, проведение нацотбора в онлайн-режиме позволило как сэкономить средства компании, так и популяризировать условия конкурса на более широкую аудиторию и улучшить качество песен.

Условия конкурса Детского Евровидения-2019: возраст детей должен составлять от 9 до 14 лет, а песня должна быть оригинальной и пройти проверку на плагиат. Национальный отбор будет проводиться 19 августа в онлайн-режиме и будет транслироваться на отечественных телеканалах.

Прием заявок длился месяц – с 8 июля до 8 августа включительно. После официального представления финалистов детского конкурса, юные исполнители должны заключить с НОТУ договор. После подписания и согласования всех документов, оргкомитет выберет победителя отбора.

Кто входит в жюри Национального отбора?

– Александра Кольцова,

– Alyosha,

– Adam,

– TanyaSha,

– Александр Стасов,

– Оксана Скибинская,

– Станислав Медведев.

Когда состоится Детское Евровидение?

Детское Евровидение-2019 состоится 24 ноября в Arena Gliwice – одном из крупнейших современных развлекательных центров Польши.