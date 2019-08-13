Детское Евровидение-2019: названы 10 участников Национального отбора

38 Читати новину українською
Детское Евровидение-2019
Детское Евровидение-2019 / Junior Eurovision

Представители организационного комитета Национального отбора на Детское Евровидение-2019 определили 10 финалистов, которые будут соревноваться за право представлять Украину на 17-м конкурсе в Польше.

Пресс-служба Национальной общественной телерадиокомпании Украины сообщила, что в 10-ку финалистов вошли следующие участники:

Читайте также: Детское Евровидение-2019: стали известны имена жюри нацотбора

1. Валерия Христюк – "I will shine" (г. Переяслав-Хмельницкий);

2. София Иванько – "Коли здається" (г. Киев);

3. Алиса Чиджан – "Новий день" (г. Харьков);

4. Александр Балабанов – "Power in You" (г. Киев);

5. Полина Писарцова – "My friend" (г. Дергачи, Харьковская обл.);

6. Александр Зазарашвили – "Moia MA" ("Залишені в пітьмі...") (г. Ивано-Франковск);

7. Варвара Кошевая – "Диво в розмаїтті" (г. Киев);

8. Мария Ткачук – Nytochky ("Ниточки") (с. Гатное, Киевская обл.);

9. Ангелина Теренникова – Fly away (г. Вышгород, Киевская обл.);

10. Евангелина Замула – "Малю You" (г. Киев).

Учасники Національного відбору в Україні на Дитяче Євробачення-2019
Участники Национального отбора в Украине на Детское Евровидение-2019 / Junior Eurovision

Стоит добавить, что участники Варвара Кошевая и Александр Зазарашвили участвовали в вокальном детском проекте "Голос Дети" 5 сезон, где 12-летний Александр одержал победу.

Что известно об отборе участников?

В этом году, как и в 2018-м, Национальный отбор на Евровидение-2019 проводили в онлайн-режиме. По словам представительницы правления Общественного вещания Александры Кольцовой, проведение нацотбора в онлайн-режиме позволило как сэкономить средства компании, так и популяризировать условия конкурса на более широкую аудиторию и улучшить качество песен.

Условия конкурса Детского Евровидения-2019: возраст детей должен составлять от 9 до 14 лет, а песня должна быть оригинальной и пройти проверку на плагиат. Национальный отбор будет проводиться 19 августа в онлайн-режиме и будет транслироваться на отечественных телеканалах.

Прием заявок длился месяц – с 8 июля до 8 августа включительно. После официального представления финалистов детского конкурса, юные исполнители должны заключить с НОТУ договор. После подписания и согласования всех документов, оргкомитет выберет победителя отбора.

Кто входит в жюри Национального отбора?

– Александра Кольцова,

– Alyosha,

– Adam,

– TanyaSha,

– Александр Стасов,

– Оксана Скибинская,

– Станислав Медведев.

Когда состоится Детское Евровидение?

Детское Евровидение-2019 состоится 24 ноября в Arena Gliwice – одном из крупнейших современных развлекательных центров Польши.

blog_ava
Медовый Спас или Маковея: история праздника и приметы
сегодня
10300
Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Дети и несовершеннолетние Евровидение
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Страшные истории для рассказа в темноте": доза страха и ностальгии
сегодня 14:38 "Страшные истории для рассказа в темноте": доза страха и ностальгии
Юлія Ліпенцева 116
Италия на 360: недельное путешествие по стране вина и сыра
сегодня 13:51 Италия на 360: недельное путешествие по стране вина и сыра
68
Антитренды лета-2019: топ-10 вещей, от которых нужно избавиться
12 августа 17:03 Антитренды лета-2019: топ-10 вещей, от которых нужно избавиться
Марта Вересюк 5163
Модные аксессуары лета-2019: что должно быть в гардеробе каждой девушки
12 августа 14:00 Модные аксессуары лета-2019: что должно быть в гардеробе каждой девушки
Юлія Турелик 1461
"Королева сердец": скелеты из шкафа идеальной мамы
12 августа 13:18 "Королева сердец": скелеты из шкафа идеальной мамы
Юлія Ліпенцева 483
Новости
Больше новостей
Залиште відгук