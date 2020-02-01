Девушка Илона Маска на сносях рассказала о самочувстивии на фоне слухов о фейковой беременности

31-летняя канадская певица Граймс впервые нарушила молчание после публикации фотографий округлого живота. Исполнительница, которая ожидает рождения первенца, призналась, что была не готова к трудностям, с которыми ей пришлось столкнуться.

В начале января Граймс спровоцировала разговоры о своей беременности, опубликовав провокационное фото на личной странице в инстаграме. Она поделилась откровенным кадром, на котором позировала топлесс с изображением малыша на обнаженном животе. Впоследствии в сети появился не менее красноречивый кадр, на котором красовался ее округлый живот.

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Однако комментировать свое состояние звезда никак не стала. Именно поэтому фоловеры предположили, что этот очередной эпатажный поступок не имеет ничего общего с реальной беременностью. Судя по всему, такое недоверие фанов возмутило исполнительницу, которая решила опровергнуть все слухи постом в сети.

На страницах своего инстаграма Граймс призналась, что довольно тяжело переносит первую беременность. Девушке пришлось отказаться от музыкальной карьеры и отложить на потом все дела, связанные с выпуском будущих альбомов.

Фейк или реальность? Ха-ха. Ух, я начинаю чувствовать себя плохо ха-ха... как вы справляетесь с работой и рождением ребенка? Мне жаль, что не занимаюсь продвижением альбома должным образом и редко появляюсь в социальных сетях. Все это оказалось несколько сложным испытанием. Я просто не понимала, во что ввязываюсь,

– написала певица.

Кроме того, Граймс заверила, что беременность приносит ей только положительные эмоции и провоцирует множество креативных идей для творчества. Однако она стала менее устойчивой к хейтерам в сети, которые сейчас активно обсуждают ее беременность.

Не обращайте внимание на мое "эмо-состояние", но было довольно забавно читать: "Я даже не гуглил то, что ты беременна, я был убежден, что нет",

– заметила Граймс.

Заметим, что эта беременность стала первой для 31-летней Граймс. В то время как ее избранник Илон Маск воспитывает пятерых сыновей от предыдущего брака с канадской писательницей Джастин Маск, отношения с которой длились на протяжении 8 лет.

Дебютное публичное появление изобретателя Илона Маска и эпатажной канадской певицы и продюсера Граймс состоялось в мае 2018 года на красной дорожке бала Института костюма в Нью-Йорке. С тех пор влюбленных видели вместе на прогулках, одна из которых даже прошла вместе с детьми генерального директора SpaceX.



Илон Маск и певица Граймс / Getty Images