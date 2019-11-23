Девушка Роналду показала соблазнительные формы: фото

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Девушка Роналду Джорджина Родригес / Instagram /@georginagio

Красавица Джорджина Родригес часто позирует в откровенных образах. Статус спутницы одного из самых известных футболистов планеты обязывает держать себя в хорошей форме. Одним из последних фото модель решила показать всю красоту своего стройного тела.

Нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" и Джорджина Родригес впервые открыто появились на публике в начале 2017 года на церемонии FIFA Football Awards во время награждения Роналду четвертым в его карьере Золотым мячом. С тех пор девушка постоянно публикует фото с совместных поездок и семейной жизни.

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На днях Джорджина Родригес опубликовала пикантное фото на своей страницы в инстаграме. На нем девушка позирует без бюстгальтера. На ней только лосины серого цвета и платок, покрывавший волосы. На фотографии девушка сидит на полу, повернутой от фотографа. Однако такой ракурс позволяет подчеркнуть подтянутые ягодицы модели.

Недавно Джорджина Родригес стала лицом бренда женского белья Yamamay. На странице в инстаграме девушка похвасталась результатом совместной работы над кампейном. 

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Звездные романы Криштиану Роналду
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