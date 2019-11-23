Девушка Роналду показала соблазнительные формы: фото
Красавица Джорджина Родригес часто позирует в откровенных образах. Статус спутницы одного из самых известных футболистов планеты обязывает держать себя в хорошей форме. Одним из последних фото модель решила показать всю красоту своего стройного тела.
Нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" и Джорджина Родригес впервые открыто появились на публике в начале 2017 года на церемонии FIFA Football Awards во время награждения Роналду четвертым в его карьере Золотым мячом. С тех пор девушка постоянно публикует фото с совместных поездок и семейной жизни.
Читайте также: Друзья Криштиану Роналду опровергли слухи о тайной свадьбе, – СМИ
На днях Джорджина Родригес опубликовала пикантное фото на своей страницы в инстаграме. На нем девушка позирует без бюстгальтера. На ней только лосины серого цвета и платок, покрывавший волосы. На фотографии девушка сидит на полу, повернутой от фотографа. Однако такой ракурс позволяет подчеркнуть подтянутые ягодицы модели.
Недавно Джорджина Родригес стала лицом бренда женского белья Yamamay. На странице в инстаграме девушка похвасталась результатом совместной работы над кампейном.
Выбор редакции
-
Тема Голодомора – личная история для каждого: интервью с режиссером и героем фильма "Яков"сегодня , 15:30
-
Топ-модель Эмбер Валлетту арестовали за участие в акции протеста: подробностисегодня , 13:21
-
Потап признался, как делал предложение Насте Каменских: подробности романтической истории22 ноября , 18:44