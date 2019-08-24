Девушкой месяца журнала Playboy впервые стала модель-трансгендер: сексуальные фото Джины Росеро

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Джина Росеро
Джина Росеро / Instagram / @geenarocero

Популярный американский журнал развлекательного характера Playboy представил главную девушку нового выпуска. Так, моделью августовского номера стала 35-летняя модель-трансгендер Джина Росеро.

За последние несколько лет фэшн-индустрия кардинально меняет взгляды на формы, внешность и даже пол моделей, выходящих на подиумы. Так, недавно бренд Victoria's Secret сообщил о сотрудничестве с моделью-трансгендером Валентиной Сампайо, после чего представители глянца Playboy объявили, что звездой августа также выбрали трансгендерную девушку. Об этом сообщает издание People.

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Стоит добавить, что в 2018 году трансгендер впервые появился на обложке Playboy.

Быть частью культовой семьи Playboy, которая давно выступает за свободу и индивидуальность, это то, что я принимаю с большой ответственностью,
– сказала в одном из интервью Джина.

Модельная карьера Джины началась, когда ей исполнился 21 год. За 14 лет в фэшн-отрасли она смогла сняться для обложки Harper's Bazaar India, а также в клипе известного исполнителя The Weekend The Knowing. Джина Росеро также призналась, что долго скрывала то, что она трансгендер, поскольку ранее представители фэшн-индустрии очень скептически относились к этому факту. Однако в 2014 году она шокировала всех правдой, так как, по ее словам, устала жить двойной жизнью.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GeenaRocero (@geenarocero)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GeenaRocero (@geenarocero)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GeenaRocero (@geenarocero)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GeenaRocero (@geenarocero)

 

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Теги: Новости LifeStyle Эротика LifeStyle Playboy
Источник: LifeStyle 24
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