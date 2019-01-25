Директор певицы Оли Цыбульской стал жертвой жестокого нападения: детали

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Директор певицы Оли Цыбульской стал жертвой жестокого нападения
Директор певицы Оли Цыбульской стал жертвой жестокого нападения / Instagram / @cybulskaya

Певица Оля Цибульская сообщила, что ее директора Александра жестоко избили в Киеве. Неизвестные напали на него посреди дня.

Оля Цибульская утверждает, что в ее директору позвонили неизвестные и назначили встречу. Злоумышленники анонсировали, что хотят обсудить детали выступления артистки на корпоративе мебельной компании. Но когда он приехал на запланированную встречу, его жестоко избили.

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Моего директора избили. Ему позвонили, сказали, что хотят мой концерт в каком-то празднике мебельной компании. Он приехал для переговоров, вышел из машины, к нему подошел один парень, потом другой. И они ему "наваляли" и убежали,
– эмоционально рассказала Оля Цибульская.

Артистка призналась, что не понимает причин для такого дерзкого преступления. Она заверила, что ни у нее, ни у ее директора, нет долгов или каких-либо проблем. Поэтому еще раз обратилась в правоохранительные органы и к людям, которые могли стать очевидцами нападения, помочь поймать преступников.

"У меня лично никаких долгов, никаких проблем никогда ни с кем не было. У моего директора Саши – тоже. Я честно работаю, поэтому о таком ужасе молчать не могу! Мы ждали, что полиция это решит оперативно, написали заявление, сняли побои, но пока не получили никаких результатов", – добавила Оля Цибульская.

В Instagram-stories певица поблагодарила всех за поддержку и объяснила, почему решила придать огласке это дело. По ее словам, люди не должны бояться, что они посреди дня станут жертвами нападения или преступления. Поэтому Оля Цибульская убеждена, что так дальше продолжаться не может.

Теги: LifeStyle Музыка Новости Киева
Источник: 24 Канал
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