Директор Victoria's Secret Ян Сингер подала в отставку: загадочные причины

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Глава Victoria's Secret Ян Сингер подала в отставку
Глава Victoria's Secret Ян Сингер подала в отставку / findingmastery.net

Западные СМИ разразились резонансной новостью: исполнительный директор Victoria's Secret Ян Сингер подала в отставку. Вероятной причиной этого стал скандал с заявлением директора по маркетингу Эда Разека относительно концепции бренда.

Как известно, 8 ноября в Нью-Йорке с немалым размахом состоялось грандиозное шоу Victoria's Secret. Для презентации новой коллекции бренд пригласил ведущих моделей мира. Стройные и роскошные манекенщицы в соблазнительном белье прошлись по подиуму под пение популярных артистов.

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Прошла всего неделя после громкого шоу, как исполнительный директор бренда Ян Сингер покинула свою должность. Вследствие этого продажи компании снизились на 5%.

По информации Time, глава Victoria's Secret уволилась после 2 лет работы. Сейчас доподлинно неизвестно, почему Ян Сингер отказалась от престижной должности. В СМИ подозревают, что произошло это из-за резонансного интервью маркетингового директора Victoria's Secret Эда Разека. Представитель фирмы заявил, что бренд не сотрудничает с транс-моделями и plus-size из-за того, что они приведут к разрушению "фантазии", которую создают знаменитые "ангелы". После нешуточного скандала Эд Разек все же извинился перед общественностью, однако глава Victoria's Secret вынуждена была подать в отставку.

К слову, на скандальное заявление Эда Разека резко отреагировала пышнотелая модель Тесс Холлидей. Звезда объявила бойкот Victoria's Secret и призвала поклонников присоединиться к ее протесту. Манекенщица добавила, что компания должна заботиться о всех женщинах и шить белье разных размеров.

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Стиль и мода
Источник: Lifestyle
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