Disney представил новый трейлер к сериалу, снятого по мотивам "Звездных войн": видео

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Disney представил новый трейлер к сериалу, снятого по мотивам "Звездных войн": видео

Одна из самых популярных киностудий мира сняла сериал "Мандалорец", в сюжет которого заложены главные события фильмов "Звездные войны". Поскольку премьера дебютного эпизода уже не за горами, представители ленты опубликовали второй официальный трейлер.

Второй трейлер к сериалу "Мандалорец" (The Mandalorian) появился на ютуб-канале Star Wars вечером 28 октября. Меньше, чем за сутки, ролик посмотрело 3 миллиона пользователей.

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Такая активность свидетельствует о том, что фанаты "Звездных войн" ждут творение от Disney, созданного по мотивам любимой миллионами Вселенной.

По сюжету, события в сериале будут разворачиваться через пять лет после событий, которые происходили в фильме "Возвращение джедая". После падения Галактической империи одинокий охотник за головами попадать в интересные приключения.

Главную роль в сериале сыграет американский актер чилийского происхождения Педро Паскаль. Премьера сериала "Мандалорец" на стриминговом сервисе Disney+ запланирована на 12 ноября, в день запуска киноресурса. В дальнейшем эпизоды будут выпускаться раз в неделю.

Смотреть второй трейлер сериала "Мандалорец" (The Mandalorian): видео

Смотреть первый трейлер сериала "Мандалорец" (The Mandalorian): видео

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Звездные войны
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