Дита фон Тиз полностью обнажилась на сцене: фото 18+

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Дита фон Тиз полностью обнажилась перед камерой
Дита фон Тиз полностью обнажилась перед камерой / Instagram / @ditavonteese

Королева бурлеск-шоу Дита фон Тиз любит эпатировать в сети. Но на этот раз она сумела превзойти себя: на странице знаменитой американки появилось обнаженное фото, которое взбудоражило сеть.

Яркие костюмы с блеском и сексуальное белье – чем только не ошеломляла Дита фон Тиз своих поклонников. Но особое место в ее творчестве занимает бурлеск-шоу, которое она умело украшает своим соблазнительным телом и фантастической женственностью.

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Так, на днях на страничке звезды в Instagram появилось очередное фото с шоу, которое недавно прогремело в отеле Mandrake, что в Лондоне. Перед зрителями Дита фон Тиз полностью обнажилась, засветив сексапильные формы. При этом актриса позировала в большом бокале для мартини.

Знаменитость сняла ажурное белье, оставив только наклейки на груди с серебряной бахромой. На другом фото Дита фон Тиз игриво прикрыла обнаженное тело снятым корсетом. Согласно фото, шоу было очень жарким.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dita Von Teese (@ditavonteese)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dave Benett (@davebenett)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dita Von Teese (@ditavonteese)

 

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Теги: LifeStyle Эротика Мода
Источник: 24 Канал
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