Дита фон Тиз полностью обнажилась на сцене: фото 18+

Королева бурлеск-шоу Дита фон Тиз любит эпатировать в сети. Но на этот раз она сумела превзойти себя: на странице знаменитой американки появилось обнаженное фото, которое взбудоражило сеть.

Яркие костюмы с блеском и сексуальное белье – чем только не ошеломляла Дита фон Тиз своих поклонников. Но особое место в ее творчестве занимает бурлеск-шоу, которое она умело украшает своим соблазнительным телом и фантастической женственностью.

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Так, на днях на страничке звезды в Instagram появилось очередное фото с шоу, которое недавно прогремело в отеле Mandrake, что в Лондоне. Перед зрителями Дита фон Тиз полностью обнажилась, засветив сексапильные формы. При этом актриса позировала в большом бокале для мартини.

Знаменитость сняла ажурное белье, оставив только наклейки на груди с серебряной бахромой. На другом фото Дита фон Тиз игриво прикрыла обнаженное тело снятым корсетом. Согласно фото, шоу было очень жарким.