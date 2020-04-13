Дизайнер Донателла Версаче призналась о трудностях изоляции: Страдания разбивают мое сердце

Модельер итальянского модного дома Versace собственным примером демонстрировала, как важно соблюдать самоизоляцию. Однако Донателла Версаче откровенно призналась, что карантинный режим существенно затянулся, а события в мире вызывают у нее настоящие эмоциональные страдания.

Руководительница дома Versace стала одной из первых знаменитостей, кто публично отреагировали на вспышку коронавируса. В критический для родной Италии период стремительного распространения COVID-19 Донателла Версаче пожертвовала 200 тысяч евро для миланской больницы.

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Звезда призвала общество быть солидарными и заботиться друг о друге. На страницах своего Инстаграма она демонстрировала, как отдаленно работает из дома и контактирует с близкими онлайн, соблюдая самоизоляцию. Однако, судя по всему, новая карантинная неделя станет для Донателлы настоящим испытанием.

Дизайнер понимает, что режим изоляции существенно затянулся, а пребывание дома больше месяца – вызов для граждан. Несмотря на все трудности, она отмечает, что сейчас как никогда важно осознавать и объединиться вместе для общей победы.

Я знаю, что сейчас сложные времена: нас всех просят о длительной, но необходимой жертву. Несправедливые страдания, которые мы все видим каждый день, просто разбивают мое сердце. Я хочу напомнить всем, что мы должны держаться вместе. Пока мы объединены, мы обязательно победим в этой битве,

– написала Донателла Версаче.

Италия больше всех из стран Европы пострадала от эпидемии коронавируса. По состоянию на утро 13 апреля во стране количество инфицированных достигло отметки в 156 363 человека. К сожалению, 19 899 пациентов умерли. Однако сейчас в Италии наблюдается уменьшение пика смертности, а большинство инфицированных продолжили лечение дома, что позволило уменьшить нагрузку на больницы.



Чем отличается карантин от самоизоляции / Инфографика 24 канала