Дизайнер Марк Джейкобс женился на своем любимом: фото со свадьбы

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Чарли Дефранческо и Марк Джейкобс
Чарли Дефранческо и Марк Джейкобс / www.gettyimages.com

Известный дизайнер Марк Джейкобс сыграл свадьбу с любимым – моделью и владельцем бренда по производству ароматических свечей Чарли Дефранческо 6 апреля в Нью-Йорке.

Камерная церемония состоялась в Нью-Йорке. Для свадьбы 55-летний дизайнер и его возлюбленный одели смокинги изумрудного оттенка. Завершали образ Марка светлые ботинки от Gucci и сумка Chanel. Интересной деталью стали одинаковые броши в виде пингвинов, украшенные бриллиантами и ониксами.

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Пингвины стали подарком от дизайн-директора Prada и Miu Miu Фабио Замбернарди.

У пингвинов есть только один партнер и друг на всю жизнь. Прекрасный пример верности и преданности. Очень благодарен и очень сильно люблю тебя, дорогой Фабио,
– заявил Марк Джейкобс на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Marc Jacobs (@themarcjacobs)

 

Чарлі Дефранческо і Марк Джейкобс
Чарли Дефранческо и Марк Джейкобс / Getty Images

Поражает также список гостей, которых пригласили на свадьбу Марка Джейкобса. Среди них – супермодели Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, сестры Хадид, Ратаковски, Кайя Гербер, а также главный редактор Vogue Анна Винтур.

Звездные гости на свадьбе Марка Джейкобса:

 

Фото: Getty Images

Сделать предложение руки и сердца дизайнер решил в день рождения Чарли, в апреле 2018 года. В кафе Chipotle устроили в его честь танцевальный флешмоб под песню Kiss певца Prince, а затем Джейкобс стал на одно колено и открыл перед ним коробочку с кольцом.

Марк Джейкобс сделал предложение Чарли Дефранческо: смотрите видео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Marc Jacobs (@themarcjacobs)

 

Кто такой Марк Джейкобс?
Известный американский дизайнер, владелец модного лейбла Marc Jacobs, а также Marc by Marc Jacobs. Ранее был креативным директором французского модного дома Louis Vuitton. В 2010 году журнал Time включил Джейкобса в сотню самых влиятельных людей мира.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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