"Дэдпулу 3" быть: Райан Рейнольдс подтвердил продолжение супергеройской комедии

Канадский актер, который исполнил роль персонажа комиксов Marvel, признался, что третья часть самой успешной картины о персонажах со сверхчеловеческими силами находится в разработке. Райан Рейнольдс рассказал, что над культовым продолжением сейчас работает вся команда.

43-летний Райан Рейнольдс стал гостем американского утреннего шоу "Live With Kelly and Ryan". Когда голливудскую знаменитость спросили о возможном продолжении легендарной ленты, актер не смог сдержать собственных переживаний.

Читайте также: "Король Лев", "Мстители", "Солнцестояние" и другие: в BBC назвали 15 лучших фильмов 2019 года

Он признался, что сейчас "Дэдпул 3" находится на стадии создания. Он ограничился лишь кратким анонсом относительно работы, не раскрыв детали предстоящих съемок и дату выхода на широкие экраны.

Да, мы работаем над этим сейчас со всей командой. Сейчас мы в Marvel, и это как высшая лига. Это своего рода безумие. Так что да, мы работаем над этим,

– поделился личными переживаниями актер.

Первый фильм "Дэдпул" и его продолжение, представленное зрителям через два года, собрали в мировом прокате больше 700 миллионов долларов, и до выхода фильма "Джокер" были самыми кассовыми кинопроектами.

Напомним, что правами на франшизу "Дэдпул" по сей день владеет Marvel. В начале этого года состоялась сделка, которая призвана изменить мировую киноиндустрию: корпорация Disney выкупила 21st Century Fox за 71 миллиард долларов. Последней принадлежало создание двух предыдущих частей супергеройской комедии.