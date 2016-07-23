Дэниел Рэдклифф имел проблемы с алкоголем во время съемок "Гарри Поттера"

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Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф / www.gettyimages.com

Популярный актер Дэниел Рэдклифф признался о том, что у него были проблемы с алкоголем в подростковом возрасте. Именно тогда он играл главную роль мальчика-колдуна в фильмах о "Гарри Поттере".

Об этом Дэниел откровенно рассказал в интервью шоу The Off Camera Show.

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По словам актера, ему было сложно справиться с мировой славой и тогда он пристрастился к алкоголю.

Когда я был подростком, мне было трудно справиться с тем, что люди узнают меня в баре или пабе и наблюдают за мной. Самый быстрый способ забыть о том, что за тобой наблюдают, – это сильно напиться. А когда ты сильно напиваешься, ты понимаешь, что теперь за тобой следят еще больше, потому что ты сильно напился. И ты решаешь напиться еще сильнее, чтобы игнорировать это,
– в подробностях Рэдклифф описал свое пьянство в юном возрасте.

Исполнитель роли Гарри Поттера добавил, что ему казалось, что "актеры должны быть безумно крутыми пьяницами" и этому образу он хотел соответствовать. Как признается Дэниел, он никогда не пил на съемках фильма, однако мог заявиться на площадку навеселе.

 

"Не хочу вдаваться в подробности, но я много пил, и это происходило каждый день – я напивался каждую ночь. Честно говоря, я никогда не пил на съемках "Гарри Поттера". Я мог прийти на работу, будучи навеселе, но никогда не пил на работе", – добавил он.

В результате благодаря поддержке друзей и собственному решению он смог преодолеть вредную привычку.

Интервью с Дэниелом Рэдклиффом: смотрите видео

 

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Теги: LifeStyle Голливуд Гарри Поттер
Источник: LifeStyle 24
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