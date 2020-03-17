Дэниел Рэдклифф рассказал, как съемки в "Гарри Поттере" едва не разрушили его жизнь

Голливудский актер Дэниел Рэдклифф признался, что на самом деле мировая слава не только положительно повлияла на него. Во время съемок последней части "Гарри Поттера" он страдал от алкоголизма, что едва не разрушило его жизнь.

Об этом актер откровенно рассказал в программе BBC Radio. По словам Дэниела Рэдклиффа, впервые в образе Гарри Поттера он появился в 11 лет. Сразу после выхода фильма в прокат британец получил мировую славу, к которой не совсем был готов. И уже на выходе последней части франшизы актер имел алкогольную зависимость. К тому времени ему было 22.

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"Если бы я вышел и напился, я бы внезапно осознал, что это всем интересно, потому что это не просто пьяный парень. Это было что-то вроде: "О, Гарри Поттер напивается в баре". А потом, когда сильно напиваешься, ты осознаешь, что теперь люди смотрят на тебя еще больше, потому что теперь ты слишком пьян. И ты думаешь, что, вероятно, тебе следует пить еще больше, чтобы это игнорировать", – рассказал Дэниел Рэдклифф.

Я много пил. Это началось ближе к концу съемок и продолжилось после того, как они закончились. Это была паника, я не знал, что делать дальше. Я чувствовал себя некомфортно, будучи трезвым,

– добавил он.

Не обошел Дэниел Рэдклифф и вопросов о детстве. С 10 лет он снимается в кино, потому поклонников всегда интересовало, как это, когда ты в школьном возрасте начинаешь больше зарабатывать родителей.

"Такие дети становятся кормильцами для своей семьи. Таким образом, многие люди зависимы от них, поэтому они испытывают давление со стороны. Я думаю, именно поэтому вы видите, что звезды начинают пить и употреблять наркотики, потому что это весело и доступно для них, это кажется им хорошей идеей. Рядом с тобой нет никого, кто говорил бы о последствиях или был бы честным по этому поводу", – отметил актер.

Это не первый раз Дэниел Рэдклифф откровенно рассказывает о своей алкозависимости. В 2019 году он признался, что хочет на собственном примере показать, что пагубная привычка может разрушить всю жизнь. После курса реабилитации Дэниел уже несколько лет не употребляет алкоголь. Кроме этого, актер "Гарри Поттера" добавил, что преодолеть зависимость ему помогли родители и звездные коллеги.