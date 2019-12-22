Дэвид и Виктория Бекхэм крестили младших детей: первые фото с церемонии

Бывший футболист Дэвид Бекхэм и его жена Виктория решили крестить двух детей – 8-летнюю Харпер и 14-летнего Круза. Церемония прошла в одной из церквей Великобритании.

Сейчас в сети появились первые фото с церемонии, на которых видно, что, кроме звездных родственников, знаменитые супруги пригласили на торжество актрису Еву Лонгорию, певца Марка Энтони, спортивного агента Бекхэма Дэйва Гарднера и парикмахера Кена Пейвса. Западные СМИ предполагают, что первые двое стали крестными родителями Круза и Харпер.

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Догадки подтвердила Ева Лонгория. На своей инстагарм-странице она разместила сообщение, в котором не сдерживала своего восторга от церемонии и призналась, что это большая честь быть крестной мамой маленькой Харпер.

Какая честь быть крестной мамой самой милой девочки в мире! Люблю тебя,

– написала Ева Лонгория.

Интересно, что крещение детей Виктории и Дэвида Бекхэмов прошло в Великобритании, неподалеку от их родового имения в городе Котсуолд. Звездная пара выбрала уютный костел, где и прошло таинство. Круз пришел на особое событие в классическом костюме, а вот Харпер наслаждалась вниманием в стильном нюдовом платье с нежной вышивкой.

Для похода в церковь знаменитый дизайнер выбрала особый костюм. Виктория Бекхэм надела белоснежное одеяние, к которому подобрала блузу из своей коллекции. Именно эта одежда помогла ей выделиться на общем фото.

Согласно кадру, на церемонии крещения побывали и старшие дети Бекхэмов – Бруклин и Ромео. Уже после торжественной части все гости посетили поместье Виктории и Дэвида, где устроили шумную вечеринку. На праздник пригласили Элтона Джона и актрису Лив Тайлер, которая является гражданской женой Дэйва Гарднера.