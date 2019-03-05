Дэвид и Виктория Бекхэмы трогательно поздравили сына Бруклина с 20-летием

56 Читати новину українською
Виктория, Дэвид и Бруклин Бекхэмы
Виктория, Дэвид и Бруклин Бекхэмы / Getty Images

Одни из самых прочных звездных супругов вчера праздновали юбилей своего старшего сына Бруклина, которому исполнилось 20 лет. По случаю его дня рождения Виктория и Дэвид Бекхэмы обнародовали детские фото сына и трогательные поздравления в его адрес.

Знаменитая дизайнер Виктория Бекхэм и ее муж известный футболист Дэвид Бекхэм поделились со всем миром праздничным событием, которое произошло в их семье накануне, 4 марта. Старший сын образцовых супругов Бруклин отпраздновал свое 20-летие.

Читайте также: Бруклин Бекхэм с девушкой будут жить в доме семьи: интересные подробности

Его отец Дэвид Бекхэм опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото, на котором их с Викторией сын еще совсем маленький, трогательно прокомментировав его.

20 лет назад этот маленький мужчина вошел в нашу жизнь. Мы не можем быть еще более гордыми за мужчину, которым он вырос, и за пыл, который он имеет ко всему, что делает. Мы любим тебя Bust, с днем ​​рождения большой мальчик,
– подписал снимок знаменитый футболист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham)

Виктория Бекхэм опубликовала фотографию сына, на котором он держит в руках торт с пончиков, в которых зажжены свечи.

 

blog_ava
Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
сегодня
6635
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Виктория Бекхэм Бруклин Бекхэм
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что подарить маме на 8 марта: лучшие идеи
сегодня 12:50 Что подарить маме на 8 марта: лучшие идеи
1156
Главные события весны в Киеве: где провести время с родными
сегодня 10:03 Главные события весны в Киеве: где провести время с родными
48
7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
сегодня 09:02 7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
1968
Киевский торт – рецепт и советы по приготовлению
4 марта 20:44 Киевский торт – рецепт и советы по приготовлению
Богданна Рибак 600
Куда пойти в Киеве в марте: подборка событий для теплых весенних прогулок
4 марта 19:05 Куда пойти в Киеве в марте: подборка событий для теплых весенних прогулок
63
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук