Для меня это не имеет принципиального значения, – Мисс Украина Маргарита Паша о языковом вопросе

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2019" Маргарита Паша оскандалилась в связи с ее недавним интервью для программы "Светская жизнь" с Екатериной Осадчей. По словам ведущей, звезда отказалась разговаривать на украинском языке, после чего Маргарита объяснила поклонникам, что предпочитает излагать свои мысли на русском языке.

Днем ранее Маргарита Паша опубликовала на своей странице в инстаграме публикацию, где кроме философских размышлений добавила, что закон ей не запрещает думать на русском языке.

Читайте также: "Мисс Украина" Маргарита Паша попала в языковой скандал: детали

У вас нет возможности пережить свою жизнь еще раз, но какой она будет – зависит только от вас! Я имею право излагать свои мысли на языке, на котором я хочу (или закон Украины не позволяет мне думать на русском языке?)

– заявила победительница "Мисс Украина-2019".

Впоследствии 24-летняя модель удалила этот кусок из своего текста, а через некоторое время опять его вернула в публикацию. Пользователи по-разному отреагировали на ее публикацию и отказ в интервью Екатерине Осадчей, а некоторые даже подловили Маргариту на удалении некоторых негативных комментариев под постом в инстаграме.



Пост Маргариты Паши с редактированиями / Скриншоты из Instagram

После огласки в украинских СМИ Маргарита Паша объяснила свою позицию в новой публикации в инстаграме, где заявила, что она является гражданкой Украины, "любит ее многонациональность и поликультурность, никогда не ставила под сомнение ее государственность, национальную символику и государственный язык, а также, что она всегда верила в верховенство права и демократических свобод ее граждан". Все сообщения о своем отказе общаться на украинском или на русском языке она отрицает.

Это чистой воды клевета и выдумка обиженных завистников! Я в равной степени хорошо владею обоими языками, и в интернете вы можете найти множество видеосюжетов, где я даю интервью как на русском, так и на украинском языке. Для меня это не имеет принципиального значения, и радикальной позиции на эту тему у меня никогда не было,

– сообщила Паша.

Что касается интервью с Екатериной Осадчей, то харьковчанка объяснила, что единственной причиной, почему она отказалась общаться с ведущей – это ее плохое самочувствие и переутомление. Девушка рассказала, что в течение подготовки к конкурсу "Мисс мира", который состоится в Таиланде в декабре этого года, она имеет сумасшедший график, поэтому нет времени для сна, общения с родными и близкими людьми и для самой себя.

"Сейчас я вся отдана работе для моей страны и ее народа! Поэтому искренне прошу понять, что я такой же человек, как и вы. У меня тоже есть свои чувства и эмоции. В конце концов, у меня есть мой организм, который уже еле выдерживает те нагрузки, которые свалились на него. Будьте толерантными, господа! И прежде, чем вешать на людей ярлыки, подумайте о последствиях", – подытожила модель.