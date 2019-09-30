Для меня это не имеет принципиального значения, – Мисс Украина Маргарита Паша о языковом вопросе

69 Читати новину українською
Маргарита Паша выступила с новым заявлением
Маргарита Паша выступила с новым заявлением / Instagram / @margoritapasha

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2019" Маргарита Паша оскандалилась в связи с ее недавним интервью для программы "Светская жизнь" с Екатериной Осадчей. По словам ведущей, звезда отказалась разговаривать на украинском языке, после чего Маргарита объяснила поклонникам, что предпочитает излагать свои мысли на русском языке.

Днем ранее Маргарита Паша опубликовала на своей странице в инстаграме публикацию, где кроме философских размышлений добавила, что закон ей не запрещает думать на русском языке.

Читайте также: "Мисс Украина" Маргарита Паша попала в языковой скандал: детали

У вас нет возможности пережить свою жизнь еще раз, но какой она будет – зависит только от вас! Я имею право излагать свои мысли на языке, на котором я хочу (или закон Украины не позволяет мне думать на русском языке?)
– заявила победительница "Мисс Украина-2019".

Впоследствии 24-летняя модель удалила этот кусок из своего текста, а через некоторое время опять его вернула в публикацию. Пользователи по-разному отреагировали на ее публикацию и отказ в интервью Екатерине Осадчей, а некоторые даже подловили Маргариту на удалении некоторых негативных комментариев под постом в инстаграме.


Пост Маргариты Паши с редактированиями / Скриншоты из Instagram

После огласки в украинских СМИ Маргарита Паша объяснила свою позицию в новой публикации в инстаграме, где заявила, что она является гражданкой Украины, "любит ее многонациональность и поликультурность, никогда не ставила под сомнение ее государственность, национальную символику и государственный язык, а также, что она всегда верила в верховенство права и демократических свобод ее граждан". Все сообщения о своем отказе общаться на украинском или на русском языке она отрицает.

Это чистой воды клевета и выдумка обиженных завистников! Я в равной степени хорошо владею обоими языками, и в интернете вы можете найти множество видеосюжетов, где я даю интервью как на русском, так и на украинском языке. Для меня это не имеет принципиального значения, и радикальной позиции на эту тему у меня никогда не было,
– сообщила Паша.

Что касается интервью с Екатериной Осадчей, то харьковчанка объяснила, что единственной причиной, почему она отказалась общаться с ведущей – это ее плохое самочувствие и переутомление. Девушка рассказала, что в течение подготовки к конкурсу "Мисс мира", который состоится в Таиланде в декабре этого года, она имеет сумасшедший график, поэтому нет времени для сна, общения с родными и близкими людьми и для самой себя.

"Сейчас я вся отдана работе для моей страны и ее народа! Поэтому искренне прошу понять, что я такой же человек, как и вы. У меня тоже есть свои чувства и эмоции. В конце концов, у меня есть мой организм, который уже еле выдерживает те нагрузки, которые свалились на него. Будьте толерантными, господа! И прежде, чем вешать на людей ярлыки, подумайте о последствиях", – подытожила модель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шановні мої друзі, не менш шановні вороги, а також дорогі хейтери та іже з ними! Давайте все ж включимо здоровий глузд і перестанемо продукувати фейки на рівному місці. Я хочу поставити остаточну крапку в цьому штучно вами роздутому скандалi з приводу української мови і мого ставлення до неї. Отже, вашій увазі моя офіційна позиція. Я, Маргарита Паша, є громадянкою України і дуже люблю свою країну. Люблю її багатонаціональність і полікультурність. Я ніколи не ставила під сумнів її державність, національну символіку і державну мову, а також завжди вірила у верховенство права і демократичних свобод її громадян. Тому офіційно заявляю, що всі повідомлення про мою відмову спілкуватися українською або російською (в різних ЗМІ по-рiзному трактують!) мовою є абсолютною брехнею. Це чистої води наклеп і вигадка скривджених заздрісників! Я в рівній мірі добре володію обома мовами і в інтернеті ви можете знайти безліч відео-сюжетів, де я даю інтерв'ю як російською, так і українською мовами. Для мене це не має принципового значення і радикальної позиції на цю тему у мене ніколи не було. У випадку з інтерв'ю для Катерини Осадчої - у цей день я відмовилася його давати з ОДНІЄЇ ЄДИНОЇ ПРИЧИНИ - погане самопочуття і перевтома. З першого дня після фіналу конкурсу я щодня прокидаюся о 4:00 ранку, так як з 6:00 у мене безперервно ефіри на українських телеканалах, фотосесії, інтерв'ю, божевільна кількість заходів, де я зобов'язана бути присутньою, потім тривалі наради з комітетом конкурсу, узгодження графіків на наступний день і так до пізньої ночі. При цьому всьому не варто забувати ще й про підготовку до світового конкурсу, де я сама... АБСОЛЮТНО САМА! .. буду представляти нашу країну перед усім світом. Зараз у мене немає часу на сон, на спілкування з рідними і близькими людьми, немає часу на саму себе! Зараз я вся віддана роботі для моєї країни і її народу! Тому щиро прошу зрозуміти, що я така ж людина, як і ви. У мене також є свої почуття і емоції. Зрештою, у мене є мій організм, який вже ледве витримує ті навантаження, які звалилися на нього. Будьте толерантними, панове! І перш ніж вішати на людей ярлики, подумайте про наслідки. Завжди ваша М.

Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha)

 

 

blog_ava
Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах
сегодня
4474
Теги: Скандал LifeStyle Конкурс красоты Мисс Украина Новости LifeStyle языковый вопрос
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самые красивые библиотеки Украины, которые стоит увидеть
сегодня 17:30 Самые красивые библиотеки Украины, которые стоит увидеть
Юлія Гілей 103
Монике Белуччи – 54! Топ-4 мнения кинодивы
сегодня 16:02 Монике Белуччи – 54! Топ-4 мнения кинодивы
Юлія Девда 682
Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: интересные советы
сегодня 12:00 Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: интересные советы
919
У TAYANNA – день рождения: 5 украинских песен от певицы
29 сентября 16:45 У TAYANNA – день рождения: 5 украинских песен от певицы
Юлія Девда 191
Королева эпатажа и бурлеска: как Дита фон Тиз покорила мир откровенными шоу – фото 18+
28 сентября 16:30 Королева эпатажа и бурлеска: как Дита фон Тиз покорила мир откровенными шоу – фото 18+
Юлія Михайлова 1208
Новости
Больше новостей
Залиште відгук