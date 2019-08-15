Для нее это было стрессом, близкий друг Камерон Диас рассказал о работе актрисы в Голливуде

Камерон Диас – одна из самых знаменитых голлливудских актрис, которая сыграла немало главных ролей. Однако, как заявил ее близкий друг, работа в центре киноиндустрии мира не давала звезде чувствовать себя счастливой. Более того, она переживала стресс, снимаясь в Голливуде.

Недавно Камерон Диас дала откровенное интервью иностранному глянцу, что стало настоящим сюрпризом для ее фанатов. Так как за последние пять лет она не снялась ни в одном фильме и редко появлялась на светских мероприятиях. Как оказывается, именно благодаря многолетнему перерыву она смогла стать по-настоящему счастливой.

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О беспокойстве на душе актрисы во время работы в Голливуде изданию People рассказал инсайдер, представившийся близким другом Камерон Диас.

Хотя она всегда была в центре внимания, ей было некомфортно находиться в этой роли. Для нее это было настоящим стрессом, который с годами очень на ней сказался. Ей нужен был перерыв. Сейчас ей очень нравится ее семейная жизнь, и она обожает проводить время с Бенджи (Бенджи Мэдден – муж Диас – LifeStyle 24),

– сказал он.

Стоит добавить, что в своем недавнем интервью сама актриса призналась, что после перерыва в работе, она стала счастливее, так как своим временем и планами распоряжается только она.