Для показа в Арабских Эмиратах из девятой части "Звездных войн" вырезали ЛГБТ-поцелуй

Финальный эпизод саги "Звездные войны" стартовал в мировом прокате сегодня, 20 декабря. Однако для показа фильма "Скайуокер. Восхождение" создателям пришлось вырезать сцену с ЛГБТ-поцелуем.

Ни для кого не секрет, что ОАЭ – страна сдержанности и порядка. Несмотря на роскошный образ жизни, жители Эмиратов не позволяют себе проявлять чувства на людях. Такие же законы действуют и для представителей мирового кинематографа.

Кстати, следующая часть "Звездных войн" может выйти в новом формате

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, чтобы жители ОАЭ смогли увидеть финальный эпизод "Звездных войн" о Скайуокерах, создателям картины пришлось вырезать ЛГБТ-поцелуй.

Как известно, Джей Джей Абрамс решил добавить в 9 часть поцелуй двух героинь из Сопротивления, чтобы поддержать и представителей ЛГБТ-сообщества. Однако сами жители Среднего Востока признались, что в Дубае сцена не была показана. Также пока неизвестно, оставили ли создатели картины интимный момент в других регионах.

Звездные войны 9: трейлер на украинском смотреть онлайн