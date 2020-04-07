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До сих пор не могу поверить, что его нет, – певица Sonya Kay прокомментировала потерю отца

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Sonya Kay прокомментировала потерю отца / Instagram / @sonyakayofficial

Прошло ровно 14 дней со смерти отца певицы Sonya Kay и родственника Софии Ротару. В эту дату девушка написала щемящее сообщение, в котором рассказала, каким был Сергей Хлябич.

Информацией она поделилась на инстаграм-странице, добавив снимок отца. Sonya Kay призналась, что до сих пор оправляется от потери и не может поверить, что ее папа умер.

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"Сегодня две недели как ушел из жизни мой самый дорогой, самый добрый и самый лучший папа на свете! Я до сих пор не могу поверить, что его уже нет с нами, кажется, будто он уехал куда-то в командировку, или просто на работе... Так хочется ему позвонить, поговорить про все и просто крепко обнять, но я этого уже никогда не смогу сделать", – тронула признанием Sonya Kay.

Артистка решила вспомнить в заметке, Какой был Сергей Хлябич. По словам звезды, отец всегда поддерживал ее и верил в нее.

"Он был добрым, веселым, справедливым, лучшим папой в мире! Он всегда так радовался и гордился моими успехами, всегда меня поддерживал и верил в меня, очень сильно верил! Поэтому, папочка, я сделаю все, чтобы ты мной гордился. Я знаю, ты все видишь и всегда рядом! Я тебя очень сильно люблю и ты всегда в моем сердце!"– добавила она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sonya Kay (@sonyakayofficial)

О смерти Сергея Хлябича стало известно 25 марта. София Ротару в сети написала, что накануне умер муж ее младшей сестры Лиды. Причины внезапной смерти Сергея Хлябича неизвестны.

Отец Sonya Kay был черновицким бизнесменом, генеральным директором компании "Мавекс".

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины Потери LifeStyle
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