Дочь Деми Мур шокировала признанием: Я не разговаривала с мамой почти 3 года

Младшая дочь голливудских супругов Брюса Уиллиса и Деми Мур была зависима от алкоголя и наркотиков. Талула призналась, именно это породило конфликт с матерью, который затянулся на 3 года. В течение этого времени они не общались, а сейчас актриса – одна из самых важных людей в ее жизни.

Во время карантина звездная семья воссоединилась в общем имении и продолжает покорять сердца пользователей семейным согласием. Однако по случаю Дня матери 26-летняя дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса на личной странице в инстаграме призналась, что такая идиллия между ними царила не всегда.

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Актриса Талула Бель Уиллис имеет скандальную репутацию. В возрасте 14 лет у нее начались проблемы с алкоголем, а затем – с наркотиками. Девушка проходила курс лечения в реабилитационном центре и более 5 лет не употребляет запрещенные вещества. Зависимости порождали конфликты с семьей, а ссора с мамой Деми Мур затянулась на целых 3 года.

Я не разговаривала с мамой почти 3 года и это потерянное время. Из-за моей внутренней метаморфозы и склонности прощать, 3 года не продолжались вечно. Меня магнетически превращает моя мать, если вы меня лично знаете, вы понимаете масштабы ее присутствия в моей жизни,

– рассказала Талула.

Дочь отмечает, что сейчас рядом с Деми Мур она чувствует себя комфортно. Девушка предполагает: если бы они были сверстниками с мамой, то стали бы лучшими подругами и вместе бы заливались смехом. Сейчас Талула признается, что звездная мама продолжает обучать ее и делиться собственной мудростью, за что она безмерно благодарна.