Дочь Анастасии Заворотнюк растрогала сеть чувственным сообщением

Российская актриса Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с онкозаболевание. По данным СМИ, звезда находится на лечении в Италии. Родственники Анастасии Заворотнюк не комментируют состояние ее здоровья, однако на днях дочь актрисы Анна написала трогательное сообщение.

В сети 24-летняя Анна Заворотнюк-Стрюкова поделилась переживаниями относительно ситуации в ее семье. Девушка не сдерживала эмоций и поблагодарила всех, кто поддерживает ее семью в самое сложное время. Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что все время находится в стрессе и получает утешение от близких. Также она добавила, что надеется на выздоровление матери и времени, когда они все вернутся домой.

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"Хочу посвятить этот пост всем тем, кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни. Сказать, что у меня стресс – это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделится с вами, но надеюсь, вы понимаете, как это сложно, и я держу все глубоко внутри своего сердца. Я в поисках своей точки опоры. Конечно же семья и близкие люди очень мне помогают. Я люблю вас всех и убеждена, что благодаря вашей поддержке и нашим общим молитвам моя лучшая в мире мама выздоровеет и в наш дом снова войдет радость и счастье". – написала дочь Анастасии Заворотнюк.

Что известно о болезни Анастасии Заворотнюк

В августе 2019 года все российские СМИ распространили информацию, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака мозга. Соседи актрисы добавляли: перед этим звезда жаловалась на сильные головные боли, которые невозможно было убрать медикаментами. После этого, по неофициальным данным, Анастасия Заворотнюк отправилась в Польшу и Германию, где подтвердили диагноз.

Что могло повлечь онкоболезнь у актрисы, которая является сторонницей здорового образа жизни, доподлинно неизвестно. Предполагали, что болезнь спровоцировали инъекции красоты, изготовленные с использованием стволовых клеток. Как и у Жанны Фриске, состояние здоровья Анастасии Заворотнюк ухудшилось после рождения ребенка. Однако другие инсайдеры рассказали, что актриса оказалась на грани смерти из-за операции, которые перенесла за рубежом.

Долгое время Анастасия Заворотнюк проходила курс лечения в Москве. Тогда в российских СМИ появлялась информация о параличе, кому и даже смерти актрисы. Фейковые новости активно опровергали друзья Анастасии Заворотнюк, которые для этого создали в сети отдельный аккаунт.

И когда журналисты начали предлагать работникам госпиталя миллионные гонорары за фото звезды в палате или просить эксклюзивные интервью у медиков, актриса покинула РФ. Такие действия родственники назвали неприемлемыми и попросили прессу уважать их право на приватность в этой ситуации.

По неофициальным данным, Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в Риме. Там актрису поддерживают ее родные, в частности муж Петр Чернышов.