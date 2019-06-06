Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта готовится к смене пола, – СМИ

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Дочь Джоли и Питта готовится сменить пол
Дочь Джоли и Питта готовится сменить пол / www.gettyimages.com

Анджелина Джоли в очередной раз оказалась в центре скандальных новостей: старшая биологическая дочь актрисы решила сменить пол. Такое решение звездная мама поддерживает и позволяет 13-летней Шайло пойти на операцию.

Об этом сообщает издание La Nacion. По информации источников издания, девочка уже начала подготовку к операции и уже почти год принимает гормональные препараты. Медикаменты помогают Шайло избавиться от женственности и стать более мужественным.

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Инсайдеры утверждают. что не только Анджелина Джоли поддерживает решение дочери, но и Брэд Питт. Голливудский актер не препятствует 13-летней Шайло стать мальчиком.

"Шайло начала гормональное лечение. Она никогда не чувствовала себя девушкой. Поэтому в 12-летнем возрасте при поддержке своих родителей Анджелины Джоли и Брэда Питта она начала принимать гормоны, чтобы изменить свою внешность в соответствии со своей идентификацией", – рассказал инсайдер. 

С детства первая биологическая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли любит мужскую одежду, поэтому во время светских мероприятий она всегда предстает перед фотографами в брюках и рубашках или футболках. Девочка неоднократно заявляла о своем желании стать парнем. Несколько лет назад 13-летняя Шайло даже просила называть ее именем Джон. Это остро раскритиковали в США, а хейтери заявили, что в этом непосредственно виновата Джоли.

Кроме этого, в сеть неоднократно попадают снимки с шопинга или прогулок девочки. Школьница выделяется среди своих ровесников, ведь она вместо первой косметики покупает пилу, а по улицам Лос-Анджелеса шагает с гитарой. Вероятно, такое поведение копирует и маленькая Вивьен, которая на кинопремьеру пришла в штанах и голубой рубашке.

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные дети Брэд Питт Анджелина Джоли
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