Актер Крис Пратт обручился с дочерью Арнольда Шварценеггера: фотофакт

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Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер помолвлены: фото - дочь Арнольда Шварценеггера выходит замуж
Дочь Арнольда Шварценеггера обручилась с актером Крисом Праттом / www.thisisinsider.com

29-летняя дочь голливудского "Терминатора" Арнольда Шварценеггера, Кэтрин, выходит замуж. Избранником девушки стал популярный актер Крис Пратт.

На Instagram-страничке актера появилось первое фото с помолвки. Перед камерой 39-летний Крис Пратт нежно обнимал и целовал свою возлюбленную. На руке счастливой, взволнованной Кэтрин виднелось роскошное обручальное кольцо с большим камнем.

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По словам актера, дочь Арнольда Шварценеггера ответила согласием на его предложение. Поэтому вскоре пара начнет подготовку к свадьбе.

Милая Кэтрин! Я так счастлив, что ты ответила согласием. Я так взволнован от той мысли, что женюсь на тебе,
– написал Крис Пратт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений chris pratt (@prattprattpratt)

Отметим, что о романе Криса и Кэтрин стало известно еще в июне 2018 года. Тогда пара впервые засветилась на романтической прогулке в парке. Однако дочь Арнольда Шварценеггера и ее возлюбленный не комментировали все слухи в СМИ. В декабре в сети появились первые подтверждения их отношений: Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер опубликовали совместные кадры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений chris pratt (@prattprattpratt)

Для девушки свадьба будет первой, а вот актер уже имел опыт в браке. До августа 2017 года он был женат на актрисе Анне Фэрис. Супруги строили свои отношения на протяжении 8 лет, а в 2012-м у звезд родился сын Джек.

 

 

Теги: LifeStyle Звездные свадьбы Арнольд Шварценеггер
Источник: Lifestyle
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