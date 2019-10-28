Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса подготовила откровенный костюм на Хэллоуин: фото
Дочь голливудских актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса, 25-летняя Талула Уиллис, также отмечает ежегодный жуткий праздник Хэллоуин, который будет проходить в ночь с 31 октября на 1 ноября.
Для хеллоуинской праздничной вечеринки дочь Деми Мур повторила образ Лилу из фантастического боевика "Пятый элемент", которую в свое время сыграла актриса украинского происхождения Мила Йовович.
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Талула примерила костюм главной героини фильма, который состоит из белых лент, едва прикрывающих грудь дочери голливудских актеров.
Девушка, которая позировала на фоне бетонной стены, объединила образ с париком рыжего цвета и черными браслетами.
Талула Уиллис / Instagram / @buuski
Ранее Талула Уиллис сделала неожиданное признание о своем депрессивном периоде в жизни, во время которого она думала о самоубийстве. По ее словам, каждый день для нее – борьба с самой собой.
"Я боюсь своего мозга и той боли, которую он может мне причинить. Я пытаюсь найти светлые проблески, возможность улыбнуться, чтобы просто знать – я была храброй в этот день. Есть много аббревиатур, объясняющих мой диагноз, но они больше не пугают меня", – призналась дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса.
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