Как выглядит единственная дочь Джокера Хита Леджера: фото

Известный американский актер Хит Леджер умер в 28-летнем возрасте после того, как выпил смертельную дозу лекарств. Легендарного исполнился Джокера не стало в 2008 году. Его единственная дочь Матильда потеряла отца, когда ей было всего 2 года.

Дочке актера Хита Леджера и актрисы Мишель Уильямс сейчас 14 лет. Матильда учится в школе и ведет обычный подростковый образ жизни. Родственники пытаются ограничить публикации о девочке в СМИ. Впрочем, в ее жизнь все же врываются папарацци, которым интересно узнать, как меняется с возрастом дочь кумира.

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Фанаты в один голос утверждают, что Матильда очень похожа на своего отца. Последний раз фотографии Матильды Леджер появлялись в прессе довольно давно, теперь дочь известного актера заметно повзрослела. Пользователи отмечают, что девушка переживает довольно типичную подростковую проблему, связанную с колебаниями веса.



Матильда Леджер



Матильда Леджер и Мишель Уильямс



Матильда Леджерс со своей мамой

В инстаграме Матильда не зарегистрирована, впрочем, вероятно, у нее есть аккаунт, который она открыла только для близкого окружения. В сети можно найти фан-страницу, на которой есть много фото маленькой Матильды с мамой.

Отец Матильды, актер Хит Леджер стал известным благодаря таким кинокартинам, как "Темный рыцарь", "Меня там нет", "Кэнди", и "10 причин моей ненависти". Фильм занял 4 место в рейтинге IMDb, а Хит Леджер уже посмертно получил премию "Оскар" за роль второго плана. За роль Джокера в фильме "Темный рыцарь" актер также удостоился посмертно премии BAFTA, премии Гильдии киноактеров и "Золотого глобуса".

Джокер в исполнении актера занял 6 место в рейтинге "100 крупнейших киногероев" британского журнала Empire.



Хит Леджер в роли Джокера