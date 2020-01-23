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Как выглядит единственная дочь Джокера Хита Леджера: фото

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Мишель Уильямс с дочерью Матильдой / PopCornNews

Известный американский актер Хит Леджер умер в 28-летнем возрасте после того, как выпил смертельную дозу лекарств. Легендарного исполнился Джокера не стало в 2008 году. Его единственная дочь Матильда потеряла отца, когда ей было всего 2 года.

Дочке актера Хита Леджера и актрисы Мишель Уильямс сейчас 14 лет. Матильда учится в школе и ведет обычный подростковый образ жизни. Родственники пытаются ограничить публикации о девочке в СМИ. Впрочем, в ее жизнь все же врываются папарацци, которым интересно узнать, как меняется с возрастом дочь кумира.

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Фанаты в один голос утверждают, что Матильда очень похожа на своего отца. Последний раз фотографии Матильды Леджер появлялись в прессе довольно давно, теперь дочь известного актера заметно повзрослела. Пользователи отмечают, что девушка переживает довольно типичную подростковую проблему, связанную с колебаниями веса.


Матильда Леджер


Матильда Леджер и Мишель Уильямс


Матильда Леджерс со своей мамой

В инстаграме Матильда не зарегистрирована, впрочем, вероятно, у нее есть аккаунт, который она открыла только для близкого окружения. В сети можно найти фан-страницу, на которой есть много фото маленькой Матильды с мамой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matilda and mom, Michelle Williams . . . #heathledger #matildaledger #matildaroseledger #michellewilliams

Допис, поширений Matilda Rose Ledger (@matildaledgerr)

Отец Матильды, актер Хит Леджер стал известным благодаря таким кинокартинам, как "Темный рыцарь", "Меня там нет", "Кэнди", и "10 причин моей ненависти". Фильм занял 4 место в рейтинге IMDb, а Хит Леджер уже посмертно получил премию "Оскар" за роль второго плана. За роль Джокера в фильме "Темный рыцарь" актер также удостоился посмертно премии BAFTA, премии Гильдии киноактеров и "Золотого глобуса".

Джокер в исполнении актера занял 6 место в рейтинге "100 крупнейших киногероев" британского журнала Empire.


Хит Леджер в роли Джокера

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Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Кино Традиции
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